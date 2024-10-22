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Ювентус
22.10.2024 22:00 - : -
Штутгарт
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 01:56 | Обновлено 22 октября 2024, 02:04
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Ювентус – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 01:56 | Обновлено 22 октября 2024, 02:04
30
0
Ювентус – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится со «Штутгартом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда смогла в прошлом сезоне прибавить - она поднялась на третье место в Серии А, заодно победив в кубке Италии. Но при этом в 2024-м году было немало неудач и откровенно провальных матчей. Так что уже весной было понятно, что Аллегри покинет Турин - в итоге его со скандалом уволили досрочно. Но, помимо прихода Тиаго Мотты, серьезно изменился и состав, от ряда игроков отказывались без сожалений, продавая без торговли, по первому же запросу. Новый вариант Старой Синьоры хорош в обороне, но атака, в которой есть только один центрфорвард, Влахович, не всегда достаточно эффективна. Что любопытно, в Лиге чемпионов итальянцы проявляют себя совершенно иначе. Они выдают зрелищные, но не сухие победы: 3:1 дома с ПСВ, 3:2 в Германии с РБ Лейпциг.

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Штутгарт

Клуб был одной из главных сенсаций в прошлом сезоне немецкого футбола - лучше проявил себя только Байер, что и вовсе взял первую в истории серебряную салатницу, причем без единого поражения. Но швабы, недавно отстоявшие право оставаться в Бундеслиге 1 только через стыковые поединки, смогли обойти многих фаворитов, даже Баварию, и занять итоговое 2-е место в первенстве Германии. Сейчас приходится играть без ключевого бомбардира, Гирасси, хотя выкупили контракт Ундава, да и новичок, Демирович, уже забивает вовсю. Все равно в Бундеслиге пошел серьезный спад, в число середняков. Заодно немцы вернулись в Лигу чемпионов, но там пока не складывается. Немцы не удержались в Мадриде, уступив Реалу, а потом дома, быстро открыв счет, ограничились только ничьей с пражской Спартой.

Статистика личных встреч

Раньше итальянцы и немцы не играли между собой ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают очевидным фаворитом Ювентус. Но в Лиге чемпионов они стабильно пропускают, а у немцев хорошая атака. Ставим на то, что в Турине будет вариант с обе забьют (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
22 октбря 2024 -
22:00
Штутгарт
Обе забьют 1.69 Сделать ставку
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Ювентус Штутгарт прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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