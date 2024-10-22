Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва трех букв. ПСЖ и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
ПСЖ
22.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:57 | Обновлено 23 октября 2024, 00:40
128
0

Битва трех букв. ПСЖ и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

22 октября 2024, 23:57 | Обновлено 23 октября 2024, 00:40
128
0
Битва трех букв. ПСЖ и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забавное дерби трех букв сыграно в Париже: французский ПСЖ принимал нидерландский ПСВ – команды имеют похожую аббревиатуру в названии.

Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Ноа Ланга. Хозяева поля сравняли счет после перерыва – Ашраф Хакими отличился на 55-й минуте.

Французский ПСЖ набрал 4 очка после 3 туров, а нидерландский ПСВ имеет в активе 2 пункта.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Ашраф Хакими, 55 – Ноа Ланг, 34

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Витинья, 59), Жоау Невеш, Заир-Эмери (Меюлю, 82), Ли Кан Ин (Асенсио, 68), Баркола (Коло-Муани, 81), Дембеле (Дуэ, 81).

ПСВ: Бенитес, Дамс, Боскальи, Фламинго, Мауро Жуниор, Сайбари (Ледесма, 84), Тилльман, Ланг (Дриауех, 65), Тил, Бакайоко (Бабади, 84), де Йонг.

Предупреждения: Мендеш (40), Мауро Жуниор (45+2), Дамс (77), Ледесма (90+1), Бабади (90+2), де Йонг (90+3), Бенитес (90+6).

Фотогалерея

По теме:
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию
Гол на последних минутах. Штутгарт вырвал победу у Ювентуса
Лига чемпионов ПСЖ ПСВ Ашраф Хакими Ноа Ланг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Футбол | 22 октября 2024, 18:40 13
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ

Увы, украинские голеадоры забивают в самом престижном клубном турнире континента совсем нечасто

К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Футбол | 22 октября 2024, 11:05 3
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат

Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии

Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 23.10.2024, 00:11
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Арсенал – Шахтер – 1:0. Автогол Ризныка и сейв с пенальти. Видеообзор матча
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бокс | 22.10.2024, 10:32
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22.10.2024, 07:47
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 4
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 5
Бокс
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
21.10.2024, 13:44 6
Футбол
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 12
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем