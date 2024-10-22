Битва трех букв. ПСЖ и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Забавное дерби трех букв сыграно в Париже: французский ПСЖ принимал нидерландский ПСВ – команды имеют похожую аббревиатуру в названии.

Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Ноа Ланга. Хозяева поля сравняли счет после перерыва – Ашраф Хакими отличился на 55-й минуте.

Французский ПСЖ набрал 4 очка после 3 туров, а нидерландский ПСВ имеет в активе 2 пункта.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Ашраф Хакими, 55 – Ноа Ланг, 34

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Витинья, 59), Жоау Невеш, Заир-Эмери (Меюлю, 82), Ли Кан Ин (Асенсио, 68), Баркола (Коло-Муани, 81), Дембеле (Дуэ, 81).

ПСВ: Бенитес, Дамс, Боскальи, Фламинго, Мауро Жуниор, Сайбари (Ледесма, 84), Тилльман, Ланг (Дриауех, 65), Тил, Бакайоко (Бабади, 84), де Йонг.

Предупреждения: Мендеш (40), Мауро Жуниор (45+2), Дамс (77), Ледесма (90+1), Бабади (90+2), де Йонг (90+3), Бенитес (90+6).

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