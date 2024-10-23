ПСЖ – ПСВ – 1:1. Обмен уколами в Париже. Видео голов и обзор
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Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
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Забавное дерби трех букв сыграно в Париже: французский ПСЖ принимал нидерландский ПСВ – команды имеют похожую аббревиатуру в названии.
Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Ноа Ланга. Хозяева поля сравняли счет после перерыва – Ашраф Хакими отличился на 55-й минуте.
Французский ПСЖ набрал 4 очка после 3 туров, а нидерландский ПСВ имеет в активе 2 пункта.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября
22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Ашраф Хакими, 55 – Ноа Ланг, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
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