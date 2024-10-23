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ПСЖ
22.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 03:43 | Обновлено 23 октября 2024, 04:04
39
0

ПСЖ – ПСВ – 1:1. Обмен уколами в Париже. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 03:43 | Обновлено 23 октября 2024, 04:04
39
0
ПСЖ – ПСВ – 1:1. Обмен уколами в Париже. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Забавное дерби трех букв сыграно в Париже: французский ПСЖ принимал нидерландский ПСВ – команды имеют похожую аббревиатуру в названии.

Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Ноа Ланга. Хозяева поля сравняли счет после перерыва – Ашраф Хакими отличился на 55-й минуте.

Французский ПСЖ набрал 4 очка после 3 туров, а нидерландский ПСВ имеет в активе 2 пункта.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Ашраф Хакими, 55 – Ноа Ланг, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
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ПСЖ ПСВ Ашраф Хакими Лига чемпионов Ноа Ланг видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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