Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Забавное дерби трех букв сыграно в Париже: французский ПСЖ принимал нидерландский ПСВ – команды имеют похожую аббревиатуру в названии.

Гости открыли счет на 34-й минуте усилиями Ноа Ланга. Хозяева поля сравняли счет после перерыва – Ашраф Хакими отличился на 55-й минуте.

Французский ПСЖ набрал 4 очка после 3 туров, а нидерландский ПСВ имеет в активе 2 пункта.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. ПСЖ (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Ашраф Хакими, 55 – Ноа Ланг, 34

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