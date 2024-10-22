Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
ПСЖ
22.10.2024 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 октября 2024, 03:01 | Обновлено 22 октября 2024, 03:02
33
0

ПСЖ – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2024, 03:01 | Обновлено 22 октября 2024, 03:02
33
0
ПСЖ – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда уже давно доминирует во французском футболе. Это не поменялось и при нынешнем наставнике, Луисе Энрике. Но, как и предшественники, испанца оценивают по выступлениям в Лиге чемпионов. И прошлый цикл руководству понравился, ведь тогда прошли Барселону (пусть и не без везения) и добрались до полуфинала. Сейчас у Луче новый вызов: летом проект покинула главная звезда, Мбаппе. И пока что в Лиге чемпионов не все получается. Начинать должны были с нулевой ничьей дома с Жироной, но повезло, когда Гассанига на 90-й минуте фактически оформил автогол, и в итоге французы вырвали победу 1:0. Но дальше был опытный Арсенал, который в Лондоне оформил уверенную победу - Хаверц и Сака забили по голу еще в первом тайме, оформив итоговые 2:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

ПСВ

Клуб перед началом прошлого сезона вернул на родину Петера Боса. И тот оправдал доверие, сумев вернуть в Эйндховен чемпионский титул. Да и сейчас, проиграв дома по пенальти Суперкубок Нидерландов одному из старых врагов, Фейеноорду, смогли к середине осени закрепиться в статусе лидера Эредивизии. Но в Лиге чемпионов голландцы пока что откровенно разочаровывают. Поражение Ювентусе было довольно ожидаемо - в Турине уступили 1:3. Но потом на своем поле, принимая Спортинг, быстро открыли счет, но позволили гостям из Лиссабона сровнять на 83-й минуте, и в итоге так и закончили вничью - явно это потеря двух очков, а не завоевание одного.

Статистика личных встреч

Оба клуба по праву считаются одними из сильнейших в своих странах и постоянно играет в еврокубках, даже в Лиге чемпионов. Но ухитрялись до этого ни разу между собой на поле пересечься.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы подопечных Луиса Энрике, причем уверенной. Но стоит помнить, как тяжело даются голы обоим клубам - стоит присмотреться к варианту с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
22 октбря 2024 -
22:00
ПСВ Эйндховен
Тотал голов меньше 3.5 1.66 Сделать ставку
По теме:
Жирона – Слован Братислава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Звездный футболист сделал предложение итальянской секс-бомбе
ПСЖ ПСВ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
Футбол | 21 октября 2024, 15:04 28
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог

Главный тренер «Кривбасса» считает, что в столице люди забыли о войне

«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21 октября 2024, 13:44 2
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике

CfcSheikh считает, что «Челси» не хватало украинца в игре против «Ливерпуля»

Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:29
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера
Футбол | 21.10.2024, 21:28
Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера
Динамо может оставить Довбика в Роме без главного тренера
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Футбол | 22.10.2024, 03:43
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 2
Футбол
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
20.10.2024, 17:33 4
Футбол
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 6
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем