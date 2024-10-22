22 октября на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСЖ встретится с ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда уже давно доминирует во французском футболе. Это не поменялось и при нынешнем наставнике, Луисе Энрике. Но, как и предшественники, испанца оценивают по выступлениям в Лиге чемпионов. И прошлый цикл руководству понравился, ведь тогда прошли Барселону (пусть и не без везения) и добрались до полуфинала. Сейчас у Луче новый вызов: летом проект покинула главная звезда, Мбаппе. И пока что в Лиге чемпионов не все получается. Начинать должны были с нулевой ничьей дома с Жироной, но повезло, когда Гассанига на 90-й минуте фактически оформил автогол, и в итоге французы вырвали победу 1:0. Но дальше был опытный Арсенал, который в Лондоне оформил уверенную победу - Хаверц и Сака забили по голу еще в первом тайме, оформив итоговые 2:0.

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ПСВ

Клуб перед началом прошлого сезона вернул на родину Петера Боса. И тот оправдал доверие, сумев вернуть в Эйндховен чемпионский титул. Да и сейчас, проиграв дома по пенальти Суперкубок Нидерландов одному из старых врагов, Фейеноорду, смогли к середине осени закрепиться в статусе лидера Эредивизии. Но в Лиге чемпионов голландцы пока что откровенно разочаровывают. Поражение Ювентусе было довольно ожидаемо - в Турине уступили 1:3. Но потом на своем поле, принимая Спортинг, быстро открыли счет, но позволили гостям из Лиссабона сровнять на 83-й минуте, и в итоге так и закончили вничью - явно это потеря двух очков, а не завоевание одного.

Статистика личных встреч

Оба клуба по праву считаются одними из сильнейших в своих странах и постоянно играет в еврокубках, даже в Лиге чемпионов. Но ухитрялись до этого ни разу между собой на поле пересечься.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы подопечных Луиса Энрике, причем уверенной. Но стоит помнить, как тяжело даются голы обоим клубам - стоит присмотреться к варианту с тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,66).