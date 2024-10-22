Лига чемпионов22 октября 2024, 22:57 |
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Арсенал – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов 2024/25
22 октября 2024, 22:57 |
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Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября.
Арсенал – Шахтер – 1:0 (обновляется)
Гол: Ризнык, 29 (автогол)
ГОЛ! Ризнык, 29 минута (автогол), 1:0
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