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Лига чемпионов
22 октября 2024, 22:57 |
2169
0

Арсенал – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов 2024/25

22 октября 2024, 22:57 |
2169
0
Арсенал – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Шахтер

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября.

Арсенал – Шахтер – 1:0 (обновляется)

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

ГОЛ! Ризнык, 29 минута (автогол), 1:0

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер видео голов и обзор Дмитрий Ризнык
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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