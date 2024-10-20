Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А 2024/25
20 октября проходит матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября
Рома Рим – Интер Милан – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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