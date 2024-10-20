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  4. Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Италия
20 октября 2024, 21:50 |
172
0

Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А 2024/25

20 октября 2024, 21:50 |
172
0
Рома – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Рома. Артем Довбик

20 октября проходит матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Рома Рим – Интер Милан – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Рома Рим Интер Милан Рома - Интер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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