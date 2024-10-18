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18 октября 2024, 22:31 | Обновлено 18 октября 2024, 22:41
144
0

ФОТО. Сборная Украины приняла участие в Unity Euro Cup

Украинская команда заняла 9-е место, обыграв команду Мальты

18 октября 2024, 22:31 | Обновлено 18 октября 2024, 22:41
144
0
ФОТО. Сборная Украины приняла участие в Unity Euro Cup
УАФ

На прошлой неделе в штаб-квартире УЕФА состоялся третий по счету турнир Unity Euro Cup 2024 среди беженцев, чтобы еще раз подчеркнуть роль футбола в преодолении культурных барьеров, интеграции беженцев в принимающие общины и укреплении связей между людьми разного происхождения.

В турнире в этом году соревновались 16 команд, сформированных из беженцев и лиц, живущих в принимающих общинах, представлявших страны: Армению, Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Латвию, Мальту, Нидерланды, Северную Ирландию, Республику Ирландия, Словения, Испания, Франция и Швейцария. Команда украинских беженцев, проживающих в Германии, представляла свою родину, – Украину.

В ходе жеребьевки, которая проводилась 9 октября в штаб-квартире УЕФА, Украина попала в группу С вместе с Испанией, Грецией и Бельгией. Заняв третье место в квартете, украинская команда в матче за итоговое 9 место обыграла Мальту (3:0). Всего в турнире приняло участие более 200 молодых игроков.

Победителем же Unity Euro Cup 2024 года стала команда Латвии. Интересно, что в триумфаторы входили беженцы из Украины, которые на финальный матч вышли с украинским флагом.

Амбасадором команды стала Анна Покус, тренер, которая во время войны нашла убежище в Швейцарии: «Пока это единственная возможность объединиться вместе с нашими собратьями вне дома и почувствовать это тепло, какую-то поддержку, а также это, как всегда, опыт на футбольной арене и возможность завести новых друзей не только из Украины, но и других команд и стран».

Unity Euro Cup является одним из важнейших элементов стратегии УЕФА по устойчивому развитию футбола до 2030 года, которая ставит во главу угла интеграцию беженцев, искателей убежища и перемещенных лиц в принимающие общества через спорт.

По аналогии с этим турниром Украинская ассоциация футбола, начиная с 2023 года, совместно с Агентством ООН по делам беженцев и благотворительным фондом «Рокада» организует турнир Кубок Единства Украины. За два года проведения этот турнир объединил уже 160 девочек и парней из внутренне перемещенных лиц и детей из местных общин и помогает не только найти новых друзей, поиграть в любимую игру, но и отвлечься от ежедневных новостей о войне.

Фотогалерея. Unity Euro Cup 2024

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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