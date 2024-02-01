Экс-форвард Динамо рассказал, как приютил в Испании беженцев из Украины

Бывший форвард «Динамо» Фран Соль, выступающий сейчас на Кипре за АЕК из Ларнаки, вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения россии оказал помощь украинцам, бежавшим от войны.

«Я принимал у себя дома, в Испании, две семьи украинских переселенцев. В частности, это была жена моего киевского водителя, а также персональный тренер моей жены. Я не мог поступить иначе, потому что эти люди оказались в очень сложной ситуации.

Не назову вам их имена, но они были очень счастливы оказаться в Испании. Со своей стороны мне приятно, что мой дом стал для них спасением от войны. Я полностью взял на себя все их расходы. Это были большие деньги, но ни о чем не жалею, потому что эти люди действительно оказались в очень тяжелом положении.

В целом я слежу за событиями в Украине и помогаю чем могу. В основном это касается финансовой помощи. Когда я вижу в соцсетях ссылки на сборы, которые репостят мои бывшие динамовские одноклубники, я с радостью к ним присоединяюсь», – рассказал Соль в интервью «Украинскому футболу».