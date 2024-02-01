Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Динамо рассказал, как приютил в Испании беженцев из Украины
Другие новости
01 февраля 2024, 13:38 |
915
0

Экс-форвард Динамо рассказал, как приютил в Испании беженцев из Украины

Фран Соль с радостью откликается на призывы о финансовой помощи

01 февраля 2024, 13:38 |
915
0
Экс-форвард Динамо рассказал, как приютил в Испании беженцев из Украины
ФК Динамо. Фран Соль

Бывший форвард «Динамо» Фран Соль, выступающий сейчас на Кипре за АЕК из Ларнаки, вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения россии оказал помощь украинцам, бежавшим от войны.

«Я принимал у себя дома, в Испании, две семьи украинских переселенцев. В частности, это была жена моего киевского водителя, а также персональный тренер моей жены. Я не мог поступить иначе, потому что эти люди оказались в очень сложной ситуации.

Не назову вам их имена, но они были очень счастливы оказаться в Испании. Со своей стороны мне приятно, что мой дом стал для них спасением от войны. Я полностью взял на себя все их расходы. Это были большие деньги, но ни о чем не жалею, потому что эти люди действительно оказались в очень тяжелом положении.

В целом я слежу за событиями в Украине и помогаю чем могу. В основном это касается финансовой помощи. Когда я вижу в соцсетях ссылки на сборы, которые репостят мои бывшие динамовские одноклубники, я с радостью к ним присоединяюсь», – рассказал Соль в интервью «Украинскому футболу».

По теме:
ФОТО. Ярмоленко приступил к работе с мячом
ВИДЕО. Титаник 2.0. ГУР показало кадры уничтожения российского катера
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо перешел в перволиговую Кудровку-Ниву
Фран Соль Динамо Киев российско-украинская война беженцы АЕК Ларнака
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Футбол | 01 февраля 2024, 01:40 5
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси

31 января лондонцы уступили 1:4 подопечным Клоппа, Михаил вышел на поле на второй тайм

Аль-Наср – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 01 февраля 2024, 10:45 0
Аль-Наср – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Аль-Наср – Интер Майами. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 1 февраля в 20:00 по Киеву

Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Футбол | 31.01.2024, 12:53
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Футбол | 01.02.2024, 07:10
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
Футбол | 01.02.2024, 10:23
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
Трабзонспор и Шахтер продолжают переговоры по Конопле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
«Дерьмо». Шакур отреагировал на анонс боя с участием Беринчика
30.01.2024, 09:49 6
Бокс
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позвонит мне – я поеду»
30.01.2024, 12:35 4
Футбол
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
30.01.2024, 17:16 1
Футбол
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
ГАРСИЯ: «Две недели назад Джокович был величайшим, а теперь – старый»
30.01.2024, 21:28 3
Теннис
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 38
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем