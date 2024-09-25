Вратарь Тоттенхэма рассказал о судьбу украинских беженцев, которых приютил

Итальянский голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио после начала полномасштабной войны в Украине приютил у себя семью украинских беженцев в марте 2022 года.

Теперь же Викарио рассказал о том, какова судьба матери и сына, которых он приютил:

«Мать и сын, которых мы приняли, уже недавно вернулись домой. Мы приняли их, хотя у них не было четких планов, учитывая ситуацию, в которой они все еще живут.

Они не видели своих родственников в течение двух лет, поэтому было необходимо воссоединить их. Мы постоянно поддерживаем с ними связь, каждую неделю получаем от них весточки и узнаем, как у них дела».