Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина
22 июля 2023, 15:16 | Обновлено 22 июля 2023, 15:23
772
1

Голкипер Тоттенхэма приютил у себя дома семью беженцев из Украины

Гульельмо Викарио рассказал о семье, которая живет у него дома

22 июля 2023, 15:16 | Обновлено 22 июля 2023, 15:23
772
1
Голкипер Тоттенхэма приютил у себя дома семью беженцев из Украины
ФК Тоттенхэм. Гульельмо Викарио

Новый вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал о том, что ему «придают силы» мать и сын из Украины, которых его семья приютила, когда в прошлом году началась война.

Анна вместе с сыном Миланом, которому сейчас 11 лет, оставила мужа, воевавшего на передовой, и переехала к Викарио в марте 2022 года. Они и сейчас живут в семейном доме Викарио в городе Удине.

Гульельмо и Милан сразу же нашли общий язык, причем мальчик был в восторге, когда Викарио рассказал, что он профессиональный футболист. Викарио помог найти Милану место для занятий футболом, в том числе и для того, чтобы помочь ему выучить язык. Первое время им приходилось общаться с помощью Google Translate.

«Он – мой младший брат», – сказал Викарио небольшой группе журналистов во время предсезонного сбора в Перте (Австралия).

«Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы повидаться с семьей, я провожу с ним некоторое время. У него все хорошо. Он ходит в школу, учит итальянский язык. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо, потому что в Украине сейчас не очень хорошая ситуация из-за войны. Поэтому мы стараемся подарить улыбку этим людям, и я надеюсь, что им не придется задумываться о ситуации в своей стране».

Когда Викарио спросили, помогают ли ему переживания Анны и Милана, а также многих других людей в Украине, он ответил: «Когда я выхожу на поле, думать о них очень важно. Это как сила, которую она может дать. Я счастлив за эту семью».

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Гульельмо Викарио Тоттенхэм российско-украинская война беженцы
Источник The Athletic
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SandroKing
Сказали б з якого регіону ці біженці. Ті кого називають біженцями у 90% не є такими.
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