Голкипер Тоттенхэма приютил у себя дома семью беженцев из Украины

Новый вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио рассказал о том, что ему «придают силы» мать и сын из Украины, которых его семья приютила, когда в прошлом году началась война.

Анна вместе с сыном Миланом, которому сейчас 11 лет, оставила мужа, воевавшего на передовой, и переехала к Викарио в марте 2022 года. Они и сейчас живут в семейном доме Викарио в городе Удине.

Гульельмо и Милан сразу же нашли общий язык, причем мальчик был в восторге, когда Викарио рассказал, что он профессиональный футболист. Викарио помог найти Милану место для занятий футболом, в том числе и для того, чтобы помочь ему выучить язык. Первое время им приходилось общаться с помощью Google Translate.

«Он – мой младший брат», – сказал Викарио небольшой группе журналистов во время предсезонного сбора в Перте (Австралия).

«Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы повидаться с семьей, я провожу с ним некоторое время. У него все хорошо. Он ходит в школу, учит итальянский язык. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо, потому что в Украине сейчас не очень хорошая ситуация из-за войны. Поэтому мы стараемся подарить улыбку этим людям, и я надеюсь, что им не придется задумываться о ситуации в своей стране».

Когда Викарио спросили, помогают ли ему переживания Анны и Милана, а также многих других людей в Украине, он ответил: «Когда я выхожу на поле, думать о них очень важно. Это как сила, которую она может дать. Я счастлив за эту семью».