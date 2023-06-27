Англия27 июня 2023, 20:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал итальянского вратаря. Замена Льорису?
Гульельмо Викарио перебрался в Лондон
27 июня 2023, 20:05 |
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«Тоттенхэм» объявил о подписании итальянского вратаря Гульельмо Викарио, который выступал за «Эмполи». Игрок получил контракт на 5 лет.
26-летний страж ворот в минувшем сезоне провел 32 матча. Трансфер оценивается в 17,2 миллиона фунтов.
Ранее сообщалось, что многолетний первый номер «Тоттенхэма» Уго Льорис решил перебраться в Саудовскую Аравию, а клуб не против отпустить вратаря, чей контракт завершается через год.
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