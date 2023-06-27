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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал итальянского вратаря. Замена Льорису?
Англия
27 июня 2023, 20:05 |
491
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал итальянского вратаря. Замена Льорису?

Гульельмо Викарио перебрался в Лондон

27 июня 2023, 20:05 |
491
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал итальянского вратаря. Замена Льорису?
ФК Тоттенхэм. Гульельмо Викарио

«Тоттенхэм» объявил о подписании итальянского вратаря Гульельмо Викарио, который выступал за «Эмполи». Игрок получил контракт на 5 лет.

26-летний страж ворот в минувшем сезоне провел 32 матча. Трансфер оценивается в 17,2 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что многолетний первый номер «Тоттенхэма» Уго Льорис решил перебраться в Саудовскую Аравию, а клуб не против отпустить вратаря, чей контракт завершается через год.

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Источник ФК Тоттенхэм
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