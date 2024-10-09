Сборная Украины примет участие в Unity Euro Cup 2024. Что это за турнир?

10 октября в швейцарском Ньоне пройдет чемпионат Европы среди беженцев Unity Euro Cup 2024.

Сборная Украины примет участие в турнире Unity Euro Cup 2024. Соревнования созданы в 2022 году УЕФА совместно с Агентством ООН по делам беженцев. В этом году украинская сборная присоединилась к турниру и сразится за победу.

В этом году около 200 игроков из 16 команд примут участие в 33 матчах. Эти команды представляют национальные футбольные ассоциации Армении, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Мальты, Нидерландов, Северной Ирландии, Республики Ирландия, Словении, Испании и Швейцарии. Кроме того, команда украинских беженцев со всей Европы будет представлять свою родину – Украину.

Турнир 2024 года пройдет 10 октября в спортивном центре Colovray в Ньоне (Швейцария), по соседству со штаб-квартирой УЕФА. Матчи начнутся в 08:30 CET, а финал запланирован на 15:00 CET. Как и в предыдущие годы, мероприятие бесплатное и открытое для публики.

ФОТО. Сборная Украины примет участие в Unity Euro Cup 2024