Рома переживает из-за физической формы Довбика перед матчем с Интером

Участие нападающего «Ромы» Артема Довбика в воскресном матче Серии А против «Интера» под вопросом из-за проблем с коленом, из-за которых он не смог вчера тренироваться с остальной командой.

Sky Sport Italia сообщает, что игрок сборной Украины вернулся из международного перерыва с болью в колене. Таким образом, нападающий прошел лечение в среду и не тренировался с остальной командой в Тригории.

Довбик сыграл оба матча за сборную Украины во время октябрьского перерыва, и, согласно данным, он начал чувствовать боль во время первого матча против Грузии в пятницу, 11 октября.

В следующем матче против Чехии в понедельник, 14 октября, Довбик все же сыграл, забив пенальти, прежде чем был заменен на 80-й минуте.

Sky Sport утверждает, что врачи «Ромы» будут лечить Довбика в течение следующих нескольких дней.

Сегодня ему предстоит пройти тест на поле, но даже если результат окажется положительным, врачи будут избегать перегрузок до следующей игры с «Интером».

Довбик является лучшим бомбардиром «Ромы» в этом сезоне, забив четыре мяча в девяти матчах.