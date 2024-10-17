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  4. Рома переживает из-за физической формы Довбика перед матчем с Интером
Италия
17 октября 2024, 19:14 |
290
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Рома переживает из-за физической формы Довбика перед матчем с Интером

Украинец имеет проблемы со здоровьем

17 октября 2024, 19:14 |
290
0
Рома переживает из-за физической формы Довбика перед матчем с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Участие нападающего «Ромы» Артема Довбика в воскресном матче Серии А против «Интера» под вопросом из-за проблем с коленом, из-за которых он не смог вчера тренироваться с остальной командой.

Sky Sport Italia сообщает, что игрок сборной Украины вернулся из международного перерыва с болью в колене. Таким образом, нападающий прошел лечение в среду и не тренировался с остальной командой в Тригории.

Довбик сыграл оба матча за сборную Украины во время октябрьского перерыва, и, согласно данным, он начал чувствовать боль во время первого матча против Грузии в пятницу, 11 октября.

В следующем матче против Чехии в понедельник, 14 октября, Довбик все же сыграл, забив пенальти, прежде чем был заменен на 80-й минуте.

Sky Sport утверждает, что врачи «Ромы» будут лечить Довбика в течение следующих нескольких дней.

Сегодня ему предстоит пройти тест на поле, но даже если результат окажется положительным, врачи будут избегать перегрузок до следующей игры с «Интером».

Довбик является лучшим бомбардиром «Ромы» в этом сезоне, забив четыре мяча в девяти матчах.

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Павло Павленко Источник: Sky Sport Italia
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