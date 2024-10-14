Турнирные таблицы Лиги наций. Какое место занимает Англия в Лиге B?

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Англия обыграла Финляндию (3:1) и набрала 9 очков, но занимает лишь 2-е место в группе после Греции, которая идет без потерь (12 из 12).

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфинал, затем пройдут полуфиналы и финал. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А, B, С – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две худших команды на третьих местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

14 ноября в польском Вроцлаве сборная Украины будет играть домашний матч против команды Чехии.

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

🔹 Лига B

16:00. Казахстан – Словения – 0:1

19:00. Финляндия – Англия – 1:3

21:45. Австрия – Норвегия – 5:1

21:45. Греция – Ирландия – 2:0

🔹Лига C

19:00. Армения – Северная Македония – 0:2

21:45. Фарерские острова – Латвия – 1:1

🔹Лига D

19:00. Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0

19:00. Мальта – Молдова – 1:0

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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