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Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
13.10.2024 21:45 – FT 5 : 1
Норвегия
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Лига наций
13 октября 2024, 23:39 | Обновлено 13 октября 2024, 23:46
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2

Холанд в шоке. Австрия отгрузила Норвегии 5 мячей в Лиге наций

Матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В завершился со счетом 5:1 в пользу австрийцев

13 октября 2024, 23:39 | Обновлено 13 октября 2024, 23:46
275
2
Холанд в шоке. Австрия отгрузила Норвегии 5 мячей в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.

Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Марко Арнаутович (дубль), Филипп Линхарт, Штефан Пош и Михаэль Грегорич. У норвежцев единственный мяч на счету Александера Серлота.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После четырех туров Австрия, Норвегия и Словения делят 1-е – 3-е места в квартете с 7 очками. Последняя позиция у Казахстана с 1 пунктом.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 3. Дивизион В

Австрия – Норвегия – 5:1

Голы: Арнаутович, 8, 49 (пен.), Линхарт, 58, Пош, 62, Грегорич, 71 – Серлот, 39

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Марко Арнаутович Эрлинг Холанд Александер Серлот Михаэль Грегорич сборная Норвегии по футболу сборная Австрии по футболу Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Напоминание о том, каким образом Норвегия с Одегором и Холандом не попала на Евро - не выиграла свою группу в Лиге Наций и 3 место в отборе. Теперь у Австрии при равном количестве очков первое место.
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0
Паша Мех
Австрия сильно отыграла!!!Опустила чуть на землю Холанда и ко....
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0
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