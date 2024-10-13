13 октября на «Райффайзен Арена» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Австрии встретится со сборной Норвегии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Австрия

Команда в последнее время создала себе репутацию завсегдатая на уровне Евро - примечательно, что вот уже более четверти века не получается пробиваться на чемпионаты мира. После уверенного прохождения прошлогодней квалификации (отстали всего на одно очко от Бельгии, но, главное, на 9 опередив следующего соперника, Швецию) ждали хорошего выступления и в соседней Германии летом. И, начав с поражения Франции, там подопечные Рангника смогли обыграть и поляков, и голландцев. Но снова, как и на предыдущем Евро, в плей-офф все закончилось уже в 1/8 финала, причем на этот раз уступили Турции. А в сентябре сборная взяла всего 1 очко: 1:1 в Словении, 1:2 в Норвегии. Так что в этом месяце нужно было побеждать. С казахами это более чем получилось - им дома отгрузили четыре безответных гола, причем у Баумгартнера гол и передача.

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Норвегия

Сборная имеет потенциал, особенно в группе атаки, чтобы бороться за максимальные результаты. Но даже при нынешнем, довольно простом, регламенте Евро, при 24 участниках, скандинавы ухитряются показывать слишком слабые результаты. Так было и в прошлом году, когда подопечные Столе Сольбаккена безнадежно отстали не только от Испании, но и от Шотландии. Более того, этой осенью сверла начали с того, что не забили в Алматы, ограничившись 0:0 с казахами. Потом, правда, дома они вырвали победу над Австрией, но при этом потеряли капитана, Эдегора. В этом месяце, играя дома со словенцами получился практически идеальный поединок - Холанд и Серлот на пару оформили итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В этом веке Das Team выиграл только однажды в четырех очных поединках при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Но обе сборные показали отличную игру в прошлом туре - ставим на то, что очная дуэль закончится на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,79).