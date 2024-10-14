13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.

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Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 3. Дивизион В

Австрия – Норвегия – 5:1

Голы: Арнаутович, 8, 49 (пен.), Линхарт, 58, Пош, 62, Грегорич, 71 – Серлот, 39

Видео голов и обзор матча: