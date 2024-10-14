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  4. Австрия – Норвегия – 5:1. И кто тут викинг? Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
13.10.2024 21:45 – FT 5 : 1
Норвегия
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Лига наций
14 октября 2024, 00:38 |
105
0

Австрия – Норвегия – 5:1. И кто тут викинг? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

14 октября 2024, 00:38 |
105
0
Австрия – Норвегия – 5:1. И кто тут викинг? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 3. Дивизион В

Австрия – Норвегия – 5:1

Голы: Арнаутович, 8, 49 (пен.), Линхарт, 58, Пош, 62, Грегорич, 71 – Серлот, 39

Видео голов и обзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Австрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Австрия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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