Лига наций14 октября 2024, 00:38 |
105
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Австрия – Норвегия – 5:1. И кто тут викинг? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
14 октября 2024, 00:38 |
105
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13 октября состоялся матч 4-го тура группы 3 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Австрии и Норвегии.
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Поединок прошел на стадионе Райффайзен Арена в Линце. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу австрийцев.
Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября
Группа 3. Дивизион В
Австрия – Норвегия – 5:1
Голы: Арнаутович, 8, 49 (пен.), Линхарт, 58, Пош, 62, Грегорич, 71 – Серлот, 39
Видео голов и обзор матча:
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Пош (Австрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Линхарт (Австрия).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Австрия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Австрия).
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