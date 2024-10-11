Англия – Греция – 1:2. Сенсация на Уэмбли. Видео голов и обзор

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Англия в Лиге B на Уэмбли в Лондоне потерпела домашнее поражение от Греции (1:2).

Дубль для гостей оформил Эвангелос Павлидис, причем победный гол он забил на 90+4 минуте.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Англия – Греция – 1:2

Голы: Беллингем, 87 – Павлидис, 49, 90+4

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