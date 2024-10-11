Лига наций11 октября 2024, 02:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
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Англия – Греция – 1:2. Сенсация на Уэмбли. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 02:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
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Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Англия в Лиге B на Уэмбли в Лондоне потерпела домашнее поражение от Греции (1:2).
Дубль для гостей оформил Эвангелос Павлидис, причем победный гол он забил на 90+4 минуте.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Англия – Греция – 1:2
Голы: Беллингем, 87 – Павлидис, 49, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
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