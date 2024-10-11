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Лига наций УЕФА. Лига B
Англия
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Греция
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Лига наций
11 октября 2024, 02:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
48
0

Англия – Греция – 1:2. Сенсация на Уэмбли. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 02:10 | Обновлено 11 октября 2024, 02:26
48
0
Англия – Греция – 1:2. Сенсация на Уэмбли. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Англия в Лиге B на Уэмбли в Лондоне потерпела домашнее поражение от Греции (1:2).

Дубль для гостей оформил Эвангелос Павлидис, причем победный гол он забил на 90+4 минуте.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Англия – Греция – 1:2

Голы: Беллингем, 87 – Павлидис, 49, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Греция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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