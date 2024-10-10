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Англия
10.10.2024 21:45 - : -
Греция
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Лига наций
10 октября 2024, 03:51 | Обновлено 10 октября 2024, 03:52
41
0

Англия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 10 октября в 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 03:51 | Обновлено 10 октября 2024, 03:52
41
0
Англия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Twitter

10 октября на «Уэмбли» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Англии встретится со сборной Греции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда летом закончила в целом успешную эру Саутгейта. Тот за сравнительно короткий период добился значимых (4-е место на чемпионате мира) и даже рекордных (дважды выходили в финал Евро) результатов. Но, во-первых, и неудач хватало, от поражений в решающих матчах и до провала в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Во-вторых, все время и журналисты и эксперты гадали, полностью ли экс-защитник реализует потенциал нынешнего поколения, особенно группы атаки? Это задача для следующего наставника, который еще не выбран. Но Ли Карсли, тренер молодежки и нынешний и.о., и не скрывает, что хочет избавиться от приставки и стать полноценным наставником. И для него Лига Наций - некая витрина. Там начали с сухих побед над Ирландией и Финляндией, но они явно не воспринимались как серьезный тест на профпригодность - в этом плане следующий соперник выглядит интереснее в плане проверки потенциала британцев.

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Греция

Сборная после золотого отрезка начала века, с пиком в виде сенсационной победы на Евро (чей двадцатилетний юбилей как раз летом отмечали), потом пережила заметный спад, не квалифицируясь на турниры вообще. Были надежды на Пойета, с которым выиграли в группе Лиги Наций в прошлом розыгрыше. Эллины до последнего боролись за выход на Евро, но в финале стыков в Грузии по пенальти выиграли Мамардашвили и компания. После этого уругвайца сменил Йованович. При нем, сентябре, удалось оформить общие 5:0 в матчах с финнами и ирландцами. Но все это мало что даст, если против фаворита квартета, англичан, не найдется какого-то противоядия - тем важнее дать бой в Лондоне.

Статистика личных встреч

Три льва никогда не проигрывали: пять побед и пара ничьих. Но и после 2006-го года они с эллинами не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что англичане смогут продолжить в том же духе, что получалось показывать в сентябре. Ставим на их победу на Уэмбли с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,88).

Прогноз Sport.ua
Англия
10 октбря 2024 -
21:45
Греция
Фора Англии (-1.5) 1.88 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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