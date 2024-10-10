Англия – Греция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Поединок состоится 10 октября в 21:45 по Киеву
10 октября на «Уэмбли» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Англии встретится со сборной Греции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Англия
Команда летом закончила в целом успешную эру Саутгейта. Тот за сравнительно короткий период добился значимых (4-е место на чемпионате мира) и даже рекордных (дважды выходили в финал Евро) результатов. Но, во-первых, и неудач хватало, от поражений в решающих матчах и до провала в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Во-вторых, все время и журналисты и эксперты гадали, полностью ли экс-защитник реализует потенциал нынешнего поколения, особенно группы атаки? Это задача для следующего наставника, который еще не выбран. Но Ли Карсли, тренер молодежки и нынешний и.о., и не скрывает, что хочет избавиться от приставки и стать полноценным наставником. И для него Лига Наций - некая витрина. Там начали с сухих побед над Ирландией и Финляндией, но они явно не воспринимались как серьезный тест на профпригодность - в этом плане следующий соперник выглядит интереснее в плане проверки потенциала британцев.
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Греция
Сборная после золотого отрезка начала века, с пиком в виде сенсационной победы на Евро (чей двадцатилетний юбилей как раз летом отмечали), потом пережила заметный спад, не квалифицируясь на турниры вообще. Были надежды на Пойета, с которым выиграли в группе Лиги Наций в прошлом розыгрыше. Эллины до последнего боролись за выход на Евро, но в финале стыков в Грузии по пенальти выиграли Мамардашвили и компания. После этого уругвайца сменил Йованович. При нем, сентябре, удалось оформить общие 5:0 в матчах с финнами и ирландцами. Но все это мало что даст, если против фаворита квартета, англичан, не найдется какого-то противоядия - тем важнее дать бой в Лондоне.
Статистика личных встреч
Три льва никогда не проигрывали: пять побед и пара ничьих. Но и после 2006-го года они с эллинами не пересекались.
Прогноз
Букмекерские конторы верят, что англичане смогут продолжить в том же духе, что получалось показывать в сентябре. Ставим на их победу на Уэмбли с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,88).
21:45
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