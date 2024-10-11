Ли КАРСЛИ: «Голы соперника были забиты из-за наших ошибок»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подвел итоги сенсационного поражения сборной Греции (1:2) в третьем туре Лиге наций.

«Сегодня мы были вторыми по результативности, это разочаровывает. Важно, чтобы мы правильно реагировали на неудачи. Мы попробовали что-то другое и попытались перегрузить полузащиту. Пробовали это сделать в течение 20 минут, мы экспериментировали и были разочарованы, что ничего не сработало. Нереалистично ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз. Голы соперника были забиты из-за наших ошибок – это угнетает.

Мы играли не совсем хорошо. Вероятно, мы были слишком слабы в разных зонах поля. Пропущенные нами голы были не на том уровне, к которому мы привыкли. Я думаю, важно отдать должное и Греции за то, как они играли. Мы знаем, что нам нужно становиться лучше.

У нас есть такие довольно таки креативные игроки, следовательно мы должны найти им место в нашей команде», – высказался Ли Карсли.

Победа на стадионе «Уэмбли» подняла Грецию на первое место в группе В2 – девять баллов. Англия осталась на второй позиции с шестью пунктами.