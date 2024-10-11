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Англия
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Греция
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Лига наций
11 октября 2024, 02:15 | Обновлено 11 октября 2024, 02:29
34
0

Ли КАРСЛИ: «Голы соперника были забиты из-за наших ошибок»

Временный тренер сборной Англии нашел причину поражения Греции

11 октября 2024, 02:15 | Обновлено 11 октября 2024, 02:29
34
0
Ли КАРСЛИ: «Голы соперника были забиты из-за наших ошибок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли подвел итоги сенсационного поражения сборной Греции (1:2) в третьем туре Лиге наций.

«Сегодня мы были вторыми по результативности, это разочаровывает. Важно, чтобы мы правильно реагировали на неудачи. Мы попробовали что-то другое и попытались перегрузить полузащиту. Пробовали это сделать в течение 20 минут, мы экспериментировали и были разочарованы, что ничего не сработало. Нереалистично ожидать слишком многого, нам придется попробовать еще раз. Голы соперника были забиты из-за наших ошибок – это угнетает.

Мы играли не совсем хорошо. Вероятно, мы были слишком слабы в разных зонах поля. Пропущенные нами голы были не на том уровне, к которому мы привыкли. Я думаю, важно отдать должное и Греции за то, как они играли. Мы знаем, что нам нужно становиться лучше.

У нас есть такие довольно таки креативные игроки, следовательно мы должны найти им место в нашей команде», – высказался Ли Карсли.

Победа на стадионе «Уэмбли» подняла Грецию на первое место в группе В2 – девять баллов. Англия осталась на второй позиции с шестью пунктами.

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Лига наций сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу Ли Карсли
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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