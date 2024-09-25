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Лига Европы
25 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:11
1200
0

Динамо – Лацио. Первый матч в основе ЛЕ. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы 2024/25

25 сентября 2024, 22:59 | Обновлено 25 сентября 2024, 23:11
1200
0
Динамо – Лацио. Первый матч в основе ЛЕ. Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

В среду, 25 сентября, проходит матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.

Динамо – Лацио – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34.

ГОЛ! Диа, 5 мин, 0:1

ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2

ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3

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Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Динамо - Лацио видео голов и обзор Лацио Булайе Диа
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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