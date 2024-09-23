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Италия
23 сентября 2024, 15:05 |
415
0

Тренер Интера: «У нас был неправильный подход к матчу с Миланом»

Симоне Индзаги – о поражении в дерби

23 сентября 2024, 15:05 |
415
0
Тренер Интера: «У нас был неправильный подход к матчу с Миланом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение 1:2 от «Милана» в пятом туре Серии А:

«Конечно, «Милан» — очень хорошая команда. Они выступили лучше нас и заслужили победу. У нас был неправильный подход к матчу, и мы не были достаточно сплоченной командой, что для нас редкость. Мы не начали ни один из таймов с правильным настроем. Я пытался что-то изменить, но это не помогло.

Мы не были целостными, потеряли структуру и позволяли делать слишком много проникающих передач. После того, как мы сравняли счет, в течение 20 минут у нас было еще несколько голевых возможностей, но затем мы вышли на второй тайм с тем же неправильным настроем, что и на первый. Это и стало решающим фактором, мы не работали как единая команда.

Мы должны были сделать больше, и я, как тренер, должен взять на себя ответственность. Мы понимаем, что это дерби, но при этом не были похожи на команду, что является редкостью за последние три года. Мы уже потеряли слишком много очков в Серии А, а эта потеря особенно болезненна».

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Симоне Индзаги Интер Милан Милан Интер - Милан Серия A
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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