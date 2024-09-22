Интер Милан

22 сентября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда великолепно провела прошлый сезон. Она уже к началу весны сняла любые вопросы по поводу того, кому достанется скудетто. Правда, в других турнирах нерадзурри не преуспели, но это с лихвой было компенсировано прекрасно оформленным чемпионством. Хотя финансовая ситуация остается непростой, у владельцев не получается договариваться с кредиторами. В итоге летом состав усиливали в основном теми, кто приходил как свободный агент - Тареми с Зелиньски. Так что не удивительно, что на старте не все получается. Черно-синие успели потерять очки в обоих выездных поединках, сначала с Дженоа, а на прошлой неделе - и Монцей, причем Думфрис оформил 1:1 голом на 88-й минуте. В Лиге чемпионов с Манчестер Сити был тяжелый бой, с довольно закономерными 0:0 в итоге.

Милан

Клуб в прошлом сезоне получилось подняться на второе место в Серии А. Но даже вице-чемпионство не помогло Стефано Пиоли сохранить свою должность. На пост пригласили Паоло Фонсеку, а состав попытались укрепить, подписав Абрахама, Морату, Павловича, Фофана, Эмерсона Рояла и Воса. Возвращение португальца, который ранее противоречиво поработал с Ромой, триумфальным не получилось. Более того, после ничьих 2:2 с Торино и Лацио и поражения дома Парме якобы в руководстве красно-черных даже обсуждалось, не поменять ли снова тренера. Но в итоге экс-наставник Шахтера получил время как минимум до конца сентября. И получилось выиграть наконец-то, причем с разгромным счетом 4:0 - но в соперниках был скромный новичок, Венеция. Но Лиге чемпионов с Ливерпулем, даже открыв счет, в итоге безвольно уступили 1:3. Теперь Фонсеку спасет только триумф в дерби, но уже вовсю обсуждают его преемника.

Статистика личных встреч

В дерби делла Мадоньина в последнее время не получалось у россонери навязать борьбу соседям. Нерадзурри выиграли вот уже шесть очных матчей кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от россонери. Ставим на то, что черно-синие выиграют у соседа (коэффициент - 1,666).