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Интер Милан
22.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Милан
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Италия
24 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:39
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Интер – Милан – 1:2. Миланское дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Серии А 

24 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:39
40
0
Интер – Милан – 1:2. Миланское дерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами Интер и Милан.

В дерби на стадионе Сан-Сиро победил Милан со счетом 2:1.

Решающий гол на 89-й минуте забил Маттео Габбия.

После 5 туров Интер и Милан набрали по 8 очков и делят 6–7 места.

Серия А. 5-й тур, 22 сентября

Интер – Милан – 1:2

Голы: Димарко, 27 – Пулишич, 10, Габбия, 89

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Пулишич, 10 мин

ГОЛ! 1:1. Димарко, 27 мин

ГОЛ! 1:2. Габбия, 89 мин

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич видео голов и обзор Федерико Димарко Интер - Милан Маттео Габбия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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