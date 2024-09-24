22.09.2024 21:45 – FT 1 : 2
Италия24 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:39
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Интер – Милан – 1:2. Миланское дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Серии А
24 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:39
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22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами Интер и Милан.
В дерби на стадионе Сан-Сиро победил Милан со счетом 2:1.
Решающий гол на 89-й минуте забил Маттео Габбия.
После 5 туров Интер и Милан набрали по 8 очков и делят 6–7 места.
Серия А. 5-й тур, 22 сентября
Интер – Милан – 1:2
Голы: Димарко, 27 – Пулишич, 10, Габбия, 89
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Пулишич, 10 мин
ГОЛ! 1:1. Димарко, 27 мин
ГОЛ! 1:2. Габбия, 89 мин
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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