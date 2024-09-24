22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами Интер и Милан.

В дерби на стадионе Сан-Сиро победил Милан со счетом 2:1.

Решающий гол на 89-й минуте забил Маттео Габбия.

После 5 туров Интер и Милан набрали по 8 очков и делят 6–7 места.

Серия А. 5-й тур, 22 сентября

Интер – Милан – 1:2

Голы: Димарко, 27 – Пулишич, 10, Габбия, 89

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Пулишич, 10 мин

ГОЛ! 1:1. Димарко, 27 мин

ГОЛ! 1:2. Габбия, 89 мин