22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе. Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол. На 82-й минуте украинец эффектно перекинул голкипера и снова поразил ворота соперников, но рефери отменил мяч из-за офсайда во время передачи на Артема.

Кроме того, Довбик также отдал пас на Томмазо Бальданци, который установил итоговый счет, но официальный сайт чемпионата Италии не засчитал украинцу голевую передачу.

ВИДЕО. Довбик эффектно перекинул голкипера и забил, но рефери отменил гол

Видеообзор матча Рома – Удинезе (3:0)