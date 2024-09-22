Обокрали лучшего игрока. Довбику не засчитали ассист в матче Рома – Удинезе

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол, а также отдал пас на Томмазо Бальданци, который установил итоговый счет.

Однако официальный сайт Серии А не засчитал Довбику ассист. Дело в том, что защитник Удинезе слегка сменил траекторию передачи Артема, причем сделав это рукой.

Отметим, что Довбик был признан лучшим игроком этого поединка.

Видеообзор матча Рома – Удинезе (3:0)