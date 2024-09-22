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  4. Обокрали лучшего игрока. Довбику не засчитали ассист в матче Рома – Удинезе
Италия
22 сентября 2024, 22:40 |
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Обокрали лучшего игрока. Довбику не засчитали ассист в матче Рома – Удинезе

Артем помог забить Бальданци, но защитник слегка сменил траекторию паса, причем рукой

22 сентября 2024, 22:40 |
1111
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Обокрали лучшего игрока. Довбику не засчитали ассист в матче Рома – Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол, а также отдал пас на Томмазо Бальданци, который установил итоговый счет.

Однако официальный сайт Серии А не засчитал Довбику ассист. Дело в том, что защитник Удинезе слегка сменил траекторию передачи Артема, причем сделав это рукой.

Отметим, что Довбик был признан лучшим игроком этого поединка.

Видеообзор матча Рома – Удинезе (3:0)

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Томмазо Бальданци Артем Довбик Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Boodya
Так рука ж не вважається ігровою частиною тіла в польового гравця, чому це вважають за асист захисника а не Артема?
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