Обокрали лучшего игрока. Довбику не засчитали ассист в матче Рома – Удинезе
Артем помог забить Бальданци, но защитник слегка сменил траекторию паса, причем рукой
22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и забил гол, а также отдал пас на Томмазо Бальданци, который установил итоговый счет.
Однако официальный сайт Серии А не засчитал Довбику ассист. Дело в том, что защитник Удинезе слегка сменил траекторию передачи Артема, причем сделав это рукой.
Отметим, что Довбик был признан лучшим игроком этого поединка.
Видеообзор матча Рома – Удинезе (3:0)
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