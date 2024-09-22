ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Украинец отметился голом и ассистом.

После завершения встречи технические наблюдатели Серии А вручили Довбику награду лучшему игроку матча. Довбик – MVP поединка Рома – Удинезе!

ФОТО. Завелся! Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе