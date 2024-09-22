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Италия
22 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:32
642
4

ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе

Артем получил индивидуальную награду после поединка 5-го тура Серии А (3:0)

22 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:32
642
4
ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Украинец отметился голом и ассистом.

После завершения встречи технические наблюдатели Серии А вручили Довбику награду лучшему игроку матча. Довбик – MVP поединка Рома – Удинезе!

ФОТО. Завелся! Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе

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фото лучший игрок Артем Довбик Удинезе Рома - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ash
Заслужив!
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+4
Gargantua81
леопард матча
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Цілком заслужив. Молодець!
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+1
andre_lui
Дуже добре!
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0
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