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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 05:30 | Обновлено 22 сентября 2024, 05:51
44
0

ЛУПАШКО: «Игра Карпат по сравнению с матчем против Шахтера не изменилась»

Главный тренер львовян прокомментировал победу над «Черноморцем»

22 сентября 2024, 05:30 | Обновлено 22 сентября 2024, 05:51
44
0
ЛУПАШКО: «Игра Карпат по сравнению с матчем против Шахтера не изменилась»
Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко дал комментарий после выигранного матча 7 тура УПЛ против одесского «Черноморца» (1:0).

– Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесскому болельщику так, как я хочу сказать остро. Но то, что кричали некоторые болельщики – нельзя так поступать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма.

Что касается игры, то она разделена на две части: до удаления и после. До красной карточки у нас был контроль игры на мяче и без него, но не удавалась игра между звеньями, на которой мы акцентировали внимание. «Черноморец» хорошо перемещался, поэтому не давал нам возможности использовать то, что мы наигрывали.

– Что изменилось в игре «Карпат» после матча против «Шахтера»?

– Ничего не изменилось. Только то, как действовал против нас соперник. Мы говорим о том, что мы стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть первым номером, забирать мяч и пространство, – сказал Лупашко.

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Карпаты Львов Шахтер Донецк Черноморец Одесса Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Черноморец - Карпаты пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
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