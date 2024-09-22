ЛУПАШКО: «Игра Карпат по сравнению с матчем против Шахтера не изменилась»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко дал комментарий после выигранного матча 7 тура УПЛ против одесского «Черноморца» (1:0).

– Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесскому болельщику так, как я хочу сказать остро. Но то, что кричали некоторые болельщики – нельзя так поступать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма.

Что касается игры, то она разделена на две части: до удаления и после. До красной карточки у нас был контроль игры на мяче и без него, но не удавалась игра между звеньями, на которой мы акцентировали внимание. «Черноморец» хорошо перемещался, поэтому не давал нам возможности использовать то, что мы наигрывали.

– Что изменилось в игре «Карпат» после матча против «Шахтера»?

– Ничего не изменилось. Только то, как действовал против нас соперник. Мы говорим о том, что мы стараемся строить игру, отталкиваясь от того, что наша игра не будет меняться в зависимости от соперника. Мы пытались играть первым номером, забирать мяч и пространство, – сказал Лупашко.