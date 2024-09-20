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Премьер-лига
Черноморец
21.09.2024 13:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 22:10 |
54
0

Черноморец – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

20 сентября 2024, 22:10 |
54
0
Черноморец – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты Львов

В субботу, 21-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и львовские «Карпаты». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

Реванш за поражение 0:3 в Кубке Украины, а иначе фанаты могут и не понять – под таким девизом для команды Александра Бабича будет проходить предстоящая игра. У «Черноморца» были серьезные проблемы с кадровой обоймой в конце августа, поэтому ту победу они просто подарили «Карпатам». Но сейчас ситуация у «моряков» значительно лучше, и пускай выдающихся результатов это не приносит, но и команда Владислава Лупашко после той кубковой игры не побеждала.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
21 сентября 2024 -
13:00
Карпаты Львов
Ничья 3.35 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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