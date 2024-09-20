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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:04
258
0

Черноморец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

20 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 20 сентября 2024, 21:04
258
0
Черноморец – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Карпаты

В субботу, 21 сентября, «Карпаты» в рамках 7-го тура УПЛ в Одессе будут противостоять «Черноморцу». «Моряки» в турнирной таблице опережают «львов» только на одно очко.

Черноморец

Одесский клуб в предыдущем туре принимал «Ингулец» и одержал победу со счетом 1:0. Для главного тренера «черно-синих» Александра Бабича эта победа стала юбилейной, 50-й, у руля разных клубов во всех турнирах: 43 – в чемпионатах Украины, 6 – в Кубке Украины и одна – в еврокубках.

В субботу для «моряков» это будет юбилейный, 800-й, матч в чемпионатах Украины, в том числе первый со «львами». Безничейная серия «черно-синих» продолжается в УПЛ уже 19 игр: 5 побед и 14 поражений. На своем же поле «Черноморец» обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 15 игр УПЛ: 6 побед и 9 поражений. В субботу это будет 190-й матч Александра Бабича у руля разных клубов во всех турнирах.

Карпаты

«Зелено-белые» проводят свой первый сезон в УПЛ и в прошлом туре чемпионата во Львове в статусе гостей потерпели крупное поражение от «Шахтера» со счетом 2:5. После игры главный тренер Владислав Лупашко отметил: «Считаю, что мы играли в открытый футбол. Мы пытались забрать мяч у «Шахтера». В основном нам это удавалось, но игра показала, что этот фактор был ключевым. Ведь мастерство «Шахтера» выше нашей игры в прессинге. Они создали все моменты сразу после того, как выходили из-под нашего давления».

Голевая серия «Карпат» продолжается в УПЛ 5 игр – восемь голов. Карпатовец Орест Кузык, в прошлом сезоне выступавший именно за «Черноморец», может забить 20-й гол на клубном уровне. «Черноморец» находится на 11-м месте в турнирной таблице, опережая «Карпаты», которые на 12-м месте, только на одно очко. Так что, в случае победы «зелено-белые» опередят «черно-синих».

Статистика встреч

«Черноморец» и «Карпаты» проведут свой второй матч, в том числе дебютный в УПЛ. Первая встреча соперников состоялась 21 августа во Львове – в рамках 3-го предварительного этапа Кубка Украины. Тогда карпатовцы разгромили «моряков» со счетом 3:0. В составе «зелено-белых» отличились Олег Очеретько, Орест Кузык и Амбросий Чачуа.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Евтухов (Днепр), который в УПЛ провел всего 4 матча. Ранее «Черноморец» при Евтухове провел две игры в чемпионате и очков еще не набирал. «Карпаты» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Оба соперника в новом сезоне существенно обновили свои составы. «Карпаты» проведут четвертый выездной матч в УПЛ, а в предыдущих еще не побеждали. Прогнозируем «мировую» на стадионе «Черноморец».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Билошевский, Кайо Гомес, Васильєв, Сигеев, Петряк, Попов.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Костенко, Устименко.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
21 сентября 2024 -
13:00
Карпаты Львов
Ничья 3.35 Сделать ставку
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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