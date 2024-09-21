Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Команда Бабича снова разошлась с соперниками при минимальном счете на табло
Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич, по сравнению с предыдущим туром, сделал некоторые ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Васильева, Попова и Сигеева на поле вышли Удод, Габелок и Хобленко. В составе «Карпат» Владислав Лупашко после разгромного поражения от «Шахтера» тоже совершил кадровые перестановки в своем составе. Вместо Костенко, Подлепенца и Устименко в игру вступили Стенио, Очеретько и Игор Невес.
Уже в дебюте игры гости могли первыми открыть счет. После навесной фланговой передачи Сакива мяч попал к Стенио, но тот с близкого расстояния пробил выше ворот. Опасно издалека пробивал под перекладину Мирошниченко и Рудько, не рискуя, перевел мяч на угловой. «Карпаты» продолжали владеть мячом, однако опасных моментов не возникало.
Хозяева поля первый удар по воротам соперников нанесли только в середине тайма, но Бутко пробил значительно выше перекладины. Также не хватило точности и первому удару в матче в исполнении Очеретько. Вскоре Бруниньо заработал перспективный штрафной удар, но Мирошниченко не использовал свой шанс, пробив выше ворот. Потом уже атака «Черноморца» могла завершиться голом, но Кайо Гомес завершил свой рейд в штрафную ударом рядом с дальней штангой.
В начале второго тайма «Карпаты» усилиями Чачуа во второй раз в игре заработали опасный штрафной. На этот раз удар наносил Сакив и точно пробил мимо «стенки» в упор со штангой. Для Сакива это был долгожданный первый гол в УПЛ – в 65-й игре. Вскоре мог увеличить счет Игор Невес, но пробил низом рядом со штангой. В свою очередь, опасно пробивал и Бутко, но Кемкин парировал этот удар.
В середине тайма «Черноморец» получил численное большинство на поле. После двух предупреждений в ходе матча был удален из поля Адамюк, для которого после шестилетней паузы это была вторая красная карточка в УПЛ. Напряжение на поле нарастало и арбитру дальше приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек. Опасно пробивал издалека Янаков, но мяч попал в сетку с другой стороны ворот. «Карпаты» ответили тоже опасным ударом Пидлепенца, но Рудько сыграл надежно.
«Черно-синие» активно пытались сравнять счет. Такую возможность имел Кисиль, но пробил слишком выше ворот. «Зелено-белые» не играли на сохранение победного счета и опасно контратаковали. Шах заработал штрафной, которую выполнил Мирошниченко, но мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Не хватало точности и завершающим ударам Пшеничнюка и Шаха.
В итоге «Карпаты» одержали первую гостевую победу в УПЛ (в 4-й игре) и опередили своих соперников в турнирной таблице. На своем поле «Черноморец» обходится без ничьих на протяжении рекордных для клуба 16 игр УПЛ: 6 побед и 10 поражений. Это был 800-й матч одесского клуба в УПЛ, в котором «моряки» потерпели 317-е поражение.
Юрий НАЗАРКЕВИЧ
Наши оценки:
«Черноморец» (замены): Сигеев – 6,0, Нето – 6,0, Попов – 6,0, Янаков – 6,0, Пшеничнюк – б/о.
«Карпаты» (замены): Шах – 6,0, Педросо – 6,0, Подлепенец – 6,0, Устименко – б/о, Клименко – б/о.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Черноморец» – «Карпаты» - 0:1
Гол: Сакив, 52
Предупреждение: Удод, 18, Петряк, 34, Сигеев, 70, Пшеничнюк, 85 – Адамюк, 54, Кемкин, 70
Удаление: Адамюк, 64 (второе предупреждение)
«Черноморец»: Рудько – Кисель, Удод, Скиба, Лацабидзе (Сигеев, 62), Бутко – Билошевский, Габелок (Пшеничнюк, 75) – Петряк (Янаков, 62), Хобленко (Попов, 62), Кайо (Нето, 62).
«Карпаты»: Кемкин – Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо (Шах, 59), Альварес, Чачуа (Клименко, 77) – Очеретько (Педросо, 66), Игор (Устименко, 76), Стенио (Подлепенец, 66).
Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
Удары (в створ): 9 (2) – 11 (3)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 1 – 1.
ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
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Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву
Закери Бауманн выступает в юношеской команде «красных дьяволов»
По грі дорікань меньше всього до Бутка. Усі інші, включно з Бабичем...
Карпати витиснули максимум з цієї гри, молодці.
З Бабічем нормальної команди не побудувати.
Тупо практики хлопці набираються, щоб можливо якось колись потрапити в основну команду.