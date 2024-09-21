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Премьер-лига
Черноморец
21.09.2024 13:00 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 15:36 |
443
1

Черноморец – Карпаты – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча седьмого тура УПЛ

21 сентября 2024, 15:36 |
443
1
Черноморец – Карпаты – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 21 сентября «Карпаты» в матче седьмого тура УПЛ на выезде минимально обыграли одесский «Черноморец» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Черноморец» – «Карпаты» - 0:1

Гол: Сакив, 52

Предупреждение: Удод, 18, Петряк, 34, Сигеев, 70, Пшеничнюк, 85 – Адамюк, 54, Кемкин, 70

Удаление: Адамюк, 64 (второе предупреждение)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Сакив (Карпаты Львов).
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Удаление не помешало. Карпаты в меньшинстве переиграли Черноморец
Черноморец Одесса Карпаты Львов Черноморец - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Kubok-69
"Карпати знов перемогли!!!"
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