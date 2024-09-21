21.09.2024 13:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига21 сентября 2024, 15:36 |
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Черноморец – Карпаты – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию обзор матча седьмого тура УПЛ
21 сентября 2024, 15:36 |
443
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Сегодня, 21 сентября «Карпаты» в матче седьмого тура УПЛ на выезде минимально обыграли одесский «Черноморец» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур.
«Черноморец» – «Карпаты» - 0:1
Гол: Сакив, 52
Предупреждение: Удод, 18, Петряк, 34, Сигеев, 70, Пшеничнюк, 85 – Адамюк, 54, Кемкин, 70
Удаление: Адамюк, 64 (второе предупреждение)
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Сакив (Карпаты Львов).
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