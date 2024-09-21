Украина. Премьер лига21 сентября 2024, 18:52 |
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Динамо – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура УПЛ
21 сентября 2024, 18:52 |
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В субботу, 21 сентября, в 18:00 проходит матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Рух».
Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч арбитр Виталий Романов из Днепра.
УПЛ. 7-й тур, 21 сентября.
Динамо – Рух – 0:0
Трансляция матча
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