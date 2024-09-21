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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 18:52 |
713
0

Динамо – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура УПЛ

21 сентября 2024, 18:52 |
713
0
Динамо – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В субботу, 21 сентября, в 18:00 проходит матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Рух».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Виталий Романов из Днепра.

УПЛ. 7-й тур, 21 сентября.

Динамо – Рух – 0:0

Трансляция матча

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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