Англия19 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:06
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Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер
Специалист лаконично высказался о потенциальном смене клуба для украинца
19 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:06
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Экс-полузащитник и бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал информацию о том, что украинский легионер «Челси» может перейти в «Интер».
- Пишут, что Мудрик может перейти в «Интер». Нормальный для него вариант?
- Это уже пусть Мудрик решает (смеется), – сказал Буряк.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что руководство лондонцев рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.
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