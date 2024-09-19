Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер

Экс-полузащитник и бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал информацию о том, что украинский легионер «Челси» может перейти в «Интер».

- Пишут, что Мудрик может перейти в «Интер». Нормальный для него вариант?

- Это уже пусть Мудрик решает (смеется), – сказал Буряк.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что руководство лондонцев рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.