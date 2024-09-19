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  4. Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер
Англия
19 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:06
952
0

Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер

Специалист лаконично высказался о потенциальном смене клуба для украинца

19 сентября 2024, 15:48 | Обновлено 19 сентября 2024, 16:06
952
0
Буряк с улыбкой отреагировал на возможный переход Мудрика в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-полузащитник и бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал информацию о том, что украинский легионер «Челси» может перейти в «Интер».

- Пишут, что Мудрик может перейти в «Интер». Нормальный для него вариант?
- Это уже пусть Мудрик решает (смеется), – сказал Буряк.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что руководство лондонцев рассматривает вариант с уходом украинца, и речь даже не про аренду.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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