Леонид БУРЯК: «Перед матчем с Лацио у Динамо оптимальная форма»

Экс-полузащитник и бывший тренер Динамо Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о киевской команде после того, как она вышла в лидеры чемпионата Украины.

- Леонид Иосифович, Динамо вчера обыграло Ворсклу со счетом 3:1 и вышло на первое место в Премьер-лиге. Еще у киевлян матч УПЛ с Рухом, а затем поединок Лиги Европы с Лацио. В какой форме «бело-синие» подходят к экзамену с римлянами?

- У Динамо сейчас хорошая, молодая команда. Насчет формы могу сказать, что она каждый день должна меняться. Я думаю, сейчас у киевлян оптимальная форма. Команда в основном состоит из украинцев. Но сейчас тренерский штаб дает шанс и иностранцам. С Ворсклой колумбийский защитник Брайан Себальос и панамский форвард Эдуардо Герреро первые матчи сыграли. Посмотрим! Чемпионат Украины и еврокубки – это разные вещи. Конечно, очень сложно перестроиться будет. Но играли уже в этом сезоне с Зальцбургом. До этого успешно провели поединки с Глазго Рейнджерс и Партизаном. Посмотрим, что будет в Риме! Динамо с каждым шагом, с каждым матчем нужно прибавлять и прибавлять. Сезон только начался!

- Вчерашняя победа над Ворсклой ни о чем не говорит в контексте Лацио?

- Нет-нет. Это другой уровень.

- Для Николая Шапаренко с Лацио будет особый матч? Ранее СМИ писали, что его хочет купить римский клуб.

- Для всех поединок будет особый. Все футболисты имеют желание себя проявить в еврокубках с такими соперниками. Каждая игра на таком уровне – это самоутверждение. Футболисты Динамо должны чувствовать, когда они плохо играют. А надо играть так, чтобы все думали, что они в идеальном состоянии. В этих матчах Лиги Европы каждый игрок Динамо должен себя максимально позитивно проявлять, потому что выступление в таких матчах как с Лацио – это зеркало футболиста.

- В Роме, также будущем сопернике Динамо в Лиге Европы, произошла смена главного тренера. Вместо Даниэле Де Росси римлян будет возглавлять Иван Юрич. Что посоветуете Артему Довбику, у которого теперь будет новый алленаторе?

- Артему в футбол надо играть. Некоторые делают из Довбика второго Мудрика. Если фланговые футболисты «джаллоросси» будут обеспечивать его передачами, он будет забивать. Если не будет этих передач, это будет уже другая история. Довбик - это же не Мудрик. Он не обладает каким-то филигранным дриблингом. Артему надо, чтобы его обеспечивали, тогда он будет забивать.

- Пишут, что Мудрик может перейти в Интер. Нормальный для него вариант?

- Это уже пусть Мудрик решает (смеется), – сказал Буряк.

Игра состоится в немецком городе Гамбург на арене в среду, 25 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.