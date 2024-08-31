Дважды с римскими клубами. Динамо узнало расписание матчей в Лиге Европы

Стали известны даты матчей киевского «Динамо» в Лиге Европы 2024/25.

Впереди команду ждет увлекательный обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.

Обнародовано расписание матчей «Динамо» в основном этапе Лиги Европы сезона 2024/25.

Впервые в истории этот турнир проходит по схожей системе и вместо традиционного группового этапа применяется швейцарская система. Соперниками киевлян будут 8 разных команд (две – итальянские из Рима), с каждой из которых динамовцы проведут по одному матчу.

Лига Европы 2024/25

Расписание матчей Динамо (киевское время)