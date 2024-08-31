Дважды с римскими клубами. Динамо узнало расписание матчей в Лиге Европы
Соперниками киевского клуба будут 8 различных команд
Стали известны даты матчей киевского «Динамо» в Лиге Европы 2024/25.
Впереди команду ждет увлекательный обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.
Обнародовано расписание матчей «Динамо» в основном этапе Лиги Европы сезона 2024/25.
Впервые в истории этот турнир проходит по схожей системе и вместо традиционного группового этапа применяется швейцарская система. Соперниками киевлян будут 8 разных команд (две – итальянские из Рима), с каждой из которых динамовцы проведут по одному матчу.
Лига Европы 2024/25
Расписание матчей Динамо (киевское время)
- 25 сентября 2024 года. 22:00. Динамо (Украина) – Лацио (Италия)
- 3 октября 2024 года. 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Динамо (Украина)
- 24 октября 2024 года. 19:45. Рома (Италия) – Динамо (Украина)
- 7 ноября 2024 года. 22:00. Динамо (Украина) – Ференцварош (Венгрия)
- 28 ноября 2024 года. 19:45. Динамо (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 12 декабря 2024 года. 22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Динамо (Украина)
- 21 января 2025 года. 17:30. Галатасарай (Турция) – Динамо (Украина)
- 30 января 2025 года. 22:00. Динамо (Украина) – РФШ (Латвия)
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Нормальная жеребьёвка.
Или старт или концовка были бы сложные все равно.