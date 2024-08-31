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Лига Европы
31 августа 2024, 22:12 | Обновлено 31 августа 2024, 22:24
1889
35

Дважды с римскими клубами. Динамо узнало расписание матчей в Лиге Европы

Соперниками киевского клуба будут 8 различных команд

31 августа 2024, 22:12 | Обновлено 31 августа 2024, 22:24
1889
35
Дважды с римскими клубами. Динамо узнало расписание матчей в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны даты матчей киевского «Динамо» в Лиге Европы 2024/25.

Впереди команду ждет увлекательный обновленный основной турнир, который продлится с сентября по конец января.

Обнародовано расписание матчей «Динамо» в основном этапе Лиги Европы сезона 2024/25.

Впервые в истории этот турнир проходит по схожей системе и вместо традиционного группового этапа применяется швейцарская система. Соперниками киевлян будут 8 разных команд (две – итальянские из Рима), с каждой из которых динамовцы проведут по одному матчу.

Лига Европы 2024/25

Расписание матчей Динамо (киевское время)

  • 25 сентября 2024 года. 22:00. Динамо (Украина) – Лацио (Италия)
  • 3 октября 2024 года. 19:45. Хоффенхайм (Германия) – Динамо (Украина)
  • 24 октября 2024 года. 19:45. Рома (Италия) – Динамо (Украина)
  • 7 ноября 2024 года. 22:00. Динамо (Украина) – Ференцварош (Венгрия)
  • 28 ноября 2024 года. 19:45. Динамо (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 12 декабря 2024 года. 22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Динамо (Украина)
  • 21 января 2025 года. 17:30. Галатасарай (Турция) – Динамо (Украина)
  • 30 января 2025 года. 22:00. Динамо (Украина) – РФШ (Латвия)

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 35
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FunnyCat_____
возьмем очки в первых трех матчах - будет довольно серьезная заявка на дальнейший проход 
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+3
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Андрій Милявський
Інтервали між турами великі, для команди яка має проблеми з добиранням (ДК) це на руку. Хлопці обстріляються цього сезону і чим швидше Україна повернеться до нормального темпу життя та єврокубки з фактором свого поля відбуватимуться в Києві то команда буде зміцнівша і впевненіша. От тоді й рейтинги будемо набирати, а поки все зливаємо для низького старту з 4 командами в наступних сезонах. Головне старувати вчотирьох і всім разом набирати обертів
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+1
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Микола Захарченко
Італійці приділяють більше уваги своєму власному чемпіонату ( звісно , якщо це не ЛЧ , де можливість гарно заробити ) . Обидва римські гранди зараз нестабільні , тому у динамівців є всі шанси добре себе проявити у цих матчах . Але доля виходу в плей-офф , мабуть буде залежати в останніх матчах , тільки б вистачило сил до кінця року .
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0
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avk2307
У Динамо старт ужасный
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0
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Fitness.sports
У Шахты тоже два первых матча итальянцы третий матч арсенал, тоже нелегко но концовка там не легче.
Нормальная жеребьёвка.
Или старт или концовка были бы сложные все равно.
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0
nicksaf
Хватит этих еврокубков. Надо всё внимание на внутренний чемпионат и кубок. Евроигоы -- для тренировок. Самое главное свой чемпионат. 
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-4
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apepa
динама Лацио 0-3 Хофенхайм - динама 4-0 и к бабке не ходи!
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-6
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New Zealander
Динамо, а вы не оборзели. Поделитесь с Шахтером хотя бы одним "мальчиком для битья". У вас таких три, а у нас не одного. Не чесно
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-6
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