Галантерейщик и премьер-министр: кто болеет за Болонью

Болельщики «Болоньи» отличаются стремлением к созданию немалого количества группировок, некоторые из которых характеризуются небольшой численностью. Когда-то спрашивал у журналиста из Болоньи об этом феномене и получил ответ: мол, ультрас стремятся к самостоятельности. Поэтому, чуть только переходят границу определенного возраста, как сразу по крайней мере задумываются над созданием собственной банды, покидая материнскую.

Как бы то ни было, а история пылкой поддержки «Болоньи» давняя-предавняя и весьма красочная. Еще с 1920-х гг., то есть со времени первых чемпионств «россо-блу» симпатизанты «фельсинеи» отправлялись на выезды за своими любимцами. В битве за скудетто-1924/25 против «Дженоа» потасовки тифози сопровождались даже пистолетными выстрелами. С сезона-1963/64 «Болонья» продает абонементы на домашние матчи. И в первый год владельцами таких контрамарок стало более 5000 тифози. Примечательно, что рекорд по продаже абонементов был установлен в сезоне 1997/98, когда ряды болоньези пополнил сам Роберто Баджо. Именно в этот сезон и был установлен рекорд средней посещаемости домашних матчей «фельсинеи»: 31 937 зрителей.

Страсть не знает границ

Итак, первой ассоциацией болельщиков был основанный легендарным фаном Джино Виллани в 1963 г. Centro Club Forza Bologna. Кстати, в 2023 г. за авторством Клаудио Баратты вышла трилогия «Болонья в центре: 60 лет истории, людей и страстей», посвященная 60-летию этого события. В ней идет речь об истории объединений болельщиков на фоне истории клуба и отчасти города Болонья. Почти 1000 страниц под мягкой обложкой знакомят читателя едва ли не со всеми официальными болельщицкими активностями поклонников «фельсинеи». Как там отмечено: «Страсть не знает границ». В более раннем своем литературном произведении ««Болонья»: от отца к сыну», датированном 2014 г., Баратта отмечает: «Я мог бы быть многим в этой жизни, но я решил просто быть собой. Да здравствует ULTRAS!»

Именно отец-основатель Centro Club Forza Bologna Джино Виллани стал символом классической страсти к «россо-блу». Этот мужчина наилучшим образом олицетворял ментальность болоньези с такими характерными чертами: ирония, вкус к спорам (умел склонить на свою сторону, чего уж там!), веселый нрав, упрямство. Преданный родному клубу с 7-ми лет, Виллани за свою жизнь пропустил считанные матчи «фельсинеи», и то из-за реабилитации после перелома ноги. Его исключительная заслуга в том, что он договорился с итальянской железной дорогой относительно организации специальных поездов на гостевые матчи «Болоньи», так называемых «красно-синих выездов» (во время их движения в вагонах устраивались настоящие представления в жанре «комедия дель'арте»). В этом Виллани был пионером на Апеннинах. Пусть накануне Второй мировой и царил экономический кризис, однако это были золотые времена «Болоньи», и Джино вместе со своими соратниками профессором Альдо Карбони и врачом Марчелло Дзанетти регулярно пробивали «золотые сезоны» в то время. А в повседневной жизни Джино, этот внешне малозаметный плешивец в очках работал в небольшом галантерейном магазине в центре Болоньи. Будучи местной знаменитостью (без преувеличения, знал в городе каждый камешек!), обеспечивал магазину немалую выручку.

С 1960-х гг. Виллани чуть ли не первым на итальянских трибунах стал применять мегафон. После завоевания «Болоньей» 7-го (и последнего на сегодня) скудетто в сезоне-1963/64 Виллани выпустил солидный тираж винных этикеток с надписью: «Разлито, как «Интер». 7 июня 1964 г.». Таким образом знаменитый тифозо проявил, сказал бы, свое ощущение счастья 7-го дня. Умер Джино в октябре 1977 г. После этого созданная им организация пришла в упадок, а окончательно прекратила свое существование в 1979 г. На ее месте возникло несколько чуть ли не враждовавших между собой образований. Однако в 1989 г. произошло их объединение в Centro Bologna Clubs. Это – координационный орган, объединяющий официальные фан-клубы и поддерживаемый футбольным клубом. А таковых по состоянию на 2024 г. – 66 по всему миру (есть в частности в США, Канаде, Австралии, Японии, Венгрии, Германии, Испании, Португалии, Бельгии, Таиланде, Уругвае, на Мальте) с общим количеством 3400 членов.

Где богатство не имело значения…

Однако хватит об официозе. Где-то с 1972 г. самые ярые поклонники «Болоньи» стали образовывать ультрас-группы. Первыми были, в частности, Bologna Commandos и Brigate Rossoblu. А в сентябре 1974 г. – как раз полвека назад – эти группы объединились под названием Forever Ultras. Иногда их называют Ultras Rossoblu’74 (кстати, 12 октября этого года пройдет соответствующая юбилейная вечеринка). Выдвинулся и новый лидер – Роберто Мелотти по кличке Бимбо. Почему именно так? Дело в том, что Роберто был по душе герой популярного в 1970-е фильма «Меня зовут Тринити» (кстати, позднесоветский фильм «Человек с бульвара Капуцинов» позаимствовал у этой пародии на вестерны сцены драк в салуне). Героя Бада Спенсера (настоящее имя этого популярного актера и многократного чемпиона Италии по плаванию, а впоследствии деятеля политической партии «Вперед, Италия!» – Карло Висенте Педерсоли) называли именно Бимбо или Бимбино. Как писала в свое время влиятельная la Repubblica, «это были 70-е, политика игралась на улицах и, насколько это возможно, оставалась вне границ воли самих ультрас». Forever Ultras имели своеобразную униформу: береты вроде чегеваровского. Вне границ воли?.. Все-таки большинство болонских ультрас исповедовали левые идеи, хотя это и не было категорическим правилом в этой среде. Тем более, что именно в то время началась активная фаза создания новых группировок.

В 1979 г. увидела свет группа Supporters, чуть позже, в 1982 г. – Mods, три года спустя – Total Chaos, а через год – Freak Boys. Дальше – больше: Facinorosi родились в 1990 г., Cappottati – в 1991 г., вместе с тем, в 1994 г. Total Chaos распалась. Именно тогда отошел в мир иной после тяжелой продолжительной болезни и Роберто Мелотти. В память о Бимбо существует фейсбук-страница, где олдовые представители фан-движения болонского клуба выкладывают старые фотографии из романтического времени, когда сообщество ультрас было одной из немногих сред, где богатство не имело значения. Уже в XXI веке отпочкование ультрас-группировок продолжалось: в 2001 г. родилась Vecchia Guardia, сформированная бывшими участниками Forever Ultras и Mods. А 19 декабря 2004 г. увидела свет ControTendenza, сформированная бывшими участниками Forever Ultras и Supporters. В 2012–2015 гг. известный итальянский ученый-социолог Джузеппе Скандурра тщательно изучал фанатский мир «Болоньи». Результатом этого исследования стал почти 200-страничный труд под красноречивым названием «Экстремальное боление. История ультрас «Болоньи», увидевшей свет в 2016 г.

В наше время основными группами являются: бессмертная Forever Ultras 1974, немного высокомерная Vecchia Guardia 1974, покорители времени из Freak Boys 1986, а также Mai Domi, ControTendenza (ребята к концу этого года готовятся торжественно отметить свое 20-летие, рекламируя это событие уже сейчас, и в то же время, как вытекает из названия, идут против течения, изготавливая в частности футболки со словами «Вся Болонья – для «Болоньи», провозглашая тем самым единство тифози, а не традиционную тенденцию к раздробленности), Sector Hostile (весной 2023 г. года выступили с громким заявлением против руководства клуба, лейтмотивом которого было: «Лучше в серии В, чем с такими результатами», однако через год эта группировка поумерила гневный пыл, ведь результаты команды заметно улучшились), Cappottati.

Когда-то ультрас «Болоньи» поддерживали побратимские отношения с коллегами из групп поддержки «Милана», «Наполи», «Падовы», «Удинезе», «Анконы». Однако в разное время эта приязнь сошла на нет, и сейчас все группировки фанатов «фельсинеи» дружат со сторонниками провинциальных «Равенны» и «Чентезе». Вместе с тем, группы Forever Ultras и Freak Boys приятельствуют с немецкими ультрас клуба «Бохум» с 2008 г., а также с ультрас «Виареджо» с 2005 г. Группы Mai Domi и Sector Hostile имеют товарищеские отношения с группой ультрас Estranei Alla Massa, поддерживающей «Ночерину», а также с организованными поклонниками «Сиены», «Авеллино» и «Пьяченцы». Вражда с «Фиорентиной» была давней, однако существенно обострилась после нападения тифози «фиалок» на поезд с фанами «Болоньи» в 1989 г. Тогда флорентийская тифозерия бросила в вагон коктейль Молотова, в результате чего несколько поклонников «россо-блу» получили травмы, а совсем юного парня постигло увечье. Далеки от дружеских отношений ультрас «Болоньи» с поклонниками «Пармы», «Модены» и «Вероны».

Самый желанный подарок

Кто из селебрити болеет за «Болонью»? Страстным поклонником клуба является итальянский писатель Энрико Брицци (известный в том числе и тем, что в 1999 г. вместе с Хосе Каррерасом и Эннио Морриконе вошел в состав жюри музыкального конкурса в Сан-Ремо). Энрико литературно ностальгирует по временам первых ультрас, хотя по возрасту мало их застал (вскоре отметит 50-летие): «Конечно, смотря сейчас на то, как одевались первые ультрас, почти не веришь, что такое было возможно: цветные береты, рукотворные надписи на футболках, шерстяные шарфы и парки. Просматривая страницу, посвященную памяти Роберто Мелотти, изучаешь эволюцию обычаев итальянского общества. И те, кто думает о «детях на стадионе» как о стаде хулиганов, никогда не поймут, о чем мы говорим на самом деле: о дружбе, преданности и храбрости».

В свое время горячим почитателем «Болоньи» был легендарный композитор и певец Лучо Далла. Политик-левоцентрист, бывший итальянский премьер, бывший в эпицентре скандала, связанного с его возможной работой на КГБ–ФСБ (будто бы имел агентурное прозвище «Учитель», а россияне Александр Литвиненко и Анатолий Трофимов, предоставившие соответствующую информацию, в конце концов, были убиты), Романо Проди даже в 85-летнем возрасте не жалеет эмоций, просматривая матчи любимой «Болоньи». 44-летний итальянский певец Чезаре Кремоннини, бывший лидер группы Lunapop, также является преданным болельщиком «россо-блу». Немалый болельщицкий стаж у легенды итальянской эстрады почти 80-летнего Джанни Моранди. В 2011 г. без малого в течение месяца Моранди даже был почетным президентом клуба. Весной этого года и Чезаре, и Джанни горячо приветствовали выход своих любимцев в Лигу чемпионов. Пьерлуиджи Коллина? Знаменитый уроженец Болоньи в своей автобиографической книге «Мои правила игры» признается: «Абонемент на игры любимой команды был самым желанным подарком года, и свой абонемент в Болонье я получил примерно в 10 лет. На стадион я ходил с одним моим ровесником и его отцом. Климат был тогда совсем другой, в те дни атмосфера и хореография сегодняшнего футбола были далеким светом».

Что ж, на трибунах «Ренато Даль’Ара» и атмосферу, и хореографию (или на итальянский манер «кореографию») фаны «Болоньи» могут создать самую что ни есть сумасшедшую. Но надеемся, что действующий чемпион Украины выдержит это давление и вернется домой из Болоньи с набранными очками. Удачного старта, «горняки»!

Алексей РЫЖКОВ