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  4. «Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ
Лига чемпионов
22 сентября 2024, 10:14 |
358
4

«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ

Полузащитник «Шахтера» рассказал, как заменить негативные мысли положительными

22 сентября 2024, 10:14 |
358
4
«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков впервые прокомментировал незабитый пенальти в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Как говорится «дерьмо случается».

Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена – тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.

Как заменить негативные мысли на позитивные: «И это так же пройдет», »Я долго держался. Лучшее у меня впереди», «Открылись одни двери, откроются и другие». Продолжаем двигаться вперед!»

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Георгий Судаков Болонья - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Remark
"Лайно трапляється" - це він фразочок після спілкування з Отсосісіті набрався?)
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0
Boodya
Я думав він встане і скаже "Шановні, досить мене розціловувати, дайте мені спокійно працювати, досить мені приплітати різні трансфери в топ клуби, досить експертам мене виокремлювати як скарб для збірної і клубу, дайте я спочатку хоч половину покажу того, що ви мені приплітаєте, бо важко працювати під таким тиском"
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0
Serhii P.
з такою грою та реалізацією "Шахтарю" тебе буде важкувато продати навіть лямів за 25. Підеш по стопах Матвієнка.
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0
New Zealander
Ретеги тоже не забил пеналь за Аталанту в ворота Арсенала. Таке трапляється - Судаков не одинок в єтом
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-1
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