«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ
Полузащитник «Шахтера» рассказал, как заменить негативные мысли положительными
Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков впервые прокомментировал незабитый пенальти в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):
«Как говорится «дерьмо случается».
Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена – тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.
Как заменить негативные мысли на позитивные: «И это так же пройдет», »Я долго держался. Лучшее у меня впереди», «Открылись одни двери, откроются и другие». Продолжаем двигаться вперед!»
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