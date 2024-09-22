«Дерьмо случается». Судаков впервые высказался про незабитый пенальти в ЛЧ

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков впервые прокомментировал незабитый пенальти в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи» (0:0):

«Как говорится «дерьмо случается».

Реальность такова: победа имеет свою цену. Цена – тяжелый труд. Постоянные усилия в течение длительного времени. Сколько усилий? Столько, сколько нужно для результата. Вы работаете и пробиваете себе путь вперед.

Как заменить негативные мысли на позитивные: «И это так же пройдет», »Я долго держался. Лучшее у меня впереди», «Открылись одни двери, откроются и другие». Продолжаем двигаться вперед!»