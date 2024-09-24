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  4. Георгий СУДАКОВ: «Про пенальти в Лиге чемпионов я забыл. Работаем дальше»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:48
176
2

Георгий СУДАКОВ: «Про пенальти в Лиге чемпионов я забыл. Работаем дальше»

Хавбек уже не вспоминает неудачу в еврокубке

24 сентября 2024, 18:35 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:48
176
2
Георгий СУДАКОВ: «Про пенальти в Лиге чемпионов я забыл. Работаем дальше»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков после победы команды над «Оболонью» рассказал, что хочет делать больше результативных действий и уже забыл про неудачу в игре с «Болоньей», где игрок не реализовал пенальти.

«Для меня каждое результативное действие важно. Играю на такой позиции, что должен это делать. Рад, что забил, но всегда голоден к голам и ассистам. Одного гола мне мало».

«Про пенальти в Лиге чемпионов я уже забыл, работаем дальше. Но к «Аталанте» еще не готовились, впереди у нас еще «Верес», – сказал Судаков.

С «Аталантой» команда сыграет 2 октября.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Какой же он тупой. Наверное еще и считаетсебя незаслужено оскорбоенним, за то что его критикують. Пусть посмотрите как Дибала исполнял пенальті, а после как сам. 
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+3
vbrjkf
Іні слова про відпрацювання після тренування ударів з 11-ти метрів. Що ж - чекаєм на чергові ляпи у виконанні зарозумілого Судакова...
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0
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