Георгий СУДАКОВ: «Про пенальти в Лиге чемпионов я забыл. Работаем дальше»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков после победы команды над «Оболонью» рассказал, что хочет делать больше результативных действий и уже забыл про неудачу в игре с «Болоньей», где игрок не реализовал пенальти.

«Для меня каждое результативное действие важно. Играю на такой позиции, что должен это делать. Рад, что забил, но всегда голоден к голам и ассистам. Одного гола мне мало».

«Про пенальти в Лиге чемпионов я уже забыл, работаем дальше. Но к «Аталанте» еще не готовились, впереди у нас еще «Верес», – сказал Судаков.

С «Аталантой» команда сыграет 2 октября.