Газон не для футбола. Ворскла в меньшинстве удержала ничью против Руха

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Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Ворскла» – «Рух» - 0:0
Предупреждения: Скляр, 33, Челядин, 65, Кане, 73, Исенко, 85 – Квасница, 45+1, Сыч, 66, Дидык, 83
Удаление: Скляр, 38 (второе предупреждение)
«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Челядин (Кулаковский, 75), Скляр, Павлюк (Хрипчук, 43) – Мякушко (Нестеренко, 75), Иеде (Ндукве, 90+1), Кане.
«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 87), Холод, Дидык, Сыч – Федор, Пидгурский (Рунич, 64), Притула – Карабин, Краснопир, Квасница (Клайвер, 56).
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).
Удары (в створ): 4 (2) – 7 (4)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 1 – 0.
ВОРСКЛА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
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