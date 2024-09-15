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Премьер-лига
Ворскла
15.09.2024 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 15:24 |
720
0

Газон не для футбола. Ворскла в меньшинстве удержала ничью против Руха

Команда Долганского сделала маленький подарок тренеру на юбилей

15 сентября 2024, 15:24 |
720
0
Газон не для футбола. Ворскла в меньшинстве удержала ничью против Руха
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Ворскла» – «Рух» - 0:0

Предупреждения: Скляр, 33, Челядин, 65, Кане, 73, Исенко, 85 – Квасница, 45+1, Сыч, 66, Дидык, 83

Удаление: Скляр, 38 (второе предупреждение)

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский – Челядин (Кулаковский, 75), Скляр, Павлюк (Хрипчук, 43) – Мякушко (Нестеренко, 75), Иеде (Ндукве, 90+1), Кане.

«Рух»: Ледвий – Роман (Лях, 87), Холод, Дидык, Сыч – Федор, Пидгурский (Рунич, 64), Притула – Карабин, Краснопир, Квасница (Клайвер, 56).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 4 (2) – 7 (4)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 1 – 0.

ВОРСКЛА - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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