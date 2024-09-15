Ворскла – Рух – 0:0. За что удалили Скляра за 6 минут? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ 2024/25
15 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между командами Ворскла и Рух.
Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 0:0.
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С 38-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Скляра. Хавбек Ворсклы получил две желтые карточки за 6 минут: первую – за грубое высказывание, вторую – за грубый фол.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Ворскла» – «Рух» – 0:0
Удаление: Скляр, 38
Видеообзор матча:
События матча
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