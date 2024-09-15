15 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между командами Ворскла и Рух.

Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 0:0.

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С 38-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Скляра. Хавбек Ворсклы получил две желтые карточки за 6 минут: первую – за грубое высказывание, вторую – за грубый фол.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Ворскла» – «Рух» – 0:0

Удаление: Скляр, 38

Видеообзор матча: