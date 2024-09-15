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  4. Ворскла – Рух – 0:0. За что удалили Скляра за 6 минут? Видеообзор матча
Премьер-лига
Ворскла
15.09.2024 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 15 сентября 2024, 17:03
674
0

Ворскла – Рух – 0:0. За что удалили Скляра за 6 минут? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ 2024/25

15 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 15 сентября 2024, 17:03
674
0
Ворскла – Рух – 0:0. За что удалили Скляра за 6 минут? Видеообзор матча
УПЛ

15 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между командами Ворскла и Рух.

Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С 38-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Александра Скляра. Хавбек Ворсклы получил две желтые карточки за 6 минут: первую – за грубое высказывание, вторую – за грубый фол.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Ворскла» – «Рух» 0:0

Удаление: Скляр, 38

Видеообзор матча:

События матча

38’
Александр Скляр (Ворскла) получает красную карточку.
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Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Александр Скляр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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