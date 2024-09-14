В воскресенье, 15 сентября, «Ворскла» в рамках шестого тура УПЛ будет принимать «Рух». «Бело-зеленые» почти три года не побеждают «желто-черных» и в случае победы опередят руховцев в турнирной таблице.

Ворскла

В прошлом туре подопечные Сергея Долганского в гостях сыграли вничью с другим львовским клубом – «Карпатами». После игры наставник полтавчан отметил: «Сейчас у нас продолжается становление коллектива. От нас ушли девять игроков, и на замену пришли новые ребята. Атмосфера уверенности в нашей команде только формируется. Во многих матчах мы стараемся привыкнуть к игре, друг к другу».

Заполняя паузу в чемпионате, «Ворскла» в товарищеской игре одержала гостевую победу над «Александрией». Перед игрой с «Рухом» безничейная домашняя серия ворсклян продолжается в УПЛ 8 игр: три победы и пять поражений. Теоретически «бело-зеленые» могут забить 900-й гол в чемпионатах Украины, но для этого нужно еще 4 метких удара игроков полтавского клуба.

Рух

В предыдущем туре руховцы разгромили «Ингулец» со счетом 5:0, одержали свою самую крупную победу в УПЛ и находятся на третьем месте в турнирной таблице. Безничейная клубная рекордная серия руховцев продолжается в чемпионатах 6 игр: четыре победы и два поражения. Для Виталия Пономарева это будет юбилейный, 50-й, матч у руля «Руха» в разных турнирах.

Вот предматчевое мнение наставника львовской команды: «Шесть игроков «Руха» были в составе молодежной сборной Украины, поэтому мы не могли использовать всех футболистов, чтобы полноценно готовиться к матчу с «Ворсклой». Мы довольны и гордимся тем, что ребята представляют нашу страну на международном уровне. Но если говорить со стороны клуба, то непросто готовить игроков после матчей за сборную и фактически у нас есть три группы футболистов разной степени готовности». В общей группе тренируются восстановившиеся от травм Юрий Климчук, Марко Сапуга и Фредди Плюман.

Статистика встреч

В УПЛ «Рух» сыграл уже восемь матчей против «Ворсклы» и здесь пока равенство сил: по две победы руховцев и полтавчан, четыре ничьи. Единственное, что «бело-зеленые» забили 11 мячей, а «желто-черные» - 10. «Рух» больше всего голов за матч пропустил в УПЛ именно в игре с «Ворсклой» (2:5, 23 августа 2020 года). В последний раз «Ворскла» принимала «Рух» 10 декабря прошлого года и этот поединок завершился со счетом 1:1. Гости первыми открыли счет – после удара Василия Рунича, а на исходе матча спас хозяев от поражения Руслан Степанюк. В общей сложности безвыигрышная серия «Ворсклы» в матчах с «Рухом» с 4 декабря 2021 года длится уже 5 игр: три ничьих и два поражения.

Фемида

Арбитром матча назначен Николай Балакин (Киевская область), который в УПЛ провел 90 матчей. Ранее «Ворскла» при Балакине провела уже 14 (!) игр в чемпионатах: 6 побед, ничья и 7 поражений. «Рух» при этом арбитре провел 7 игр в УПЛ и еще не побеждал: 4 ничьи и 3 поражения.

Прогноз на противостояние

«Ворскла» в домашних матчах обходится без ничьих уже 8 игр подряд. «Рух» не проигрывает полтавчанам на протяжении 5-ти игр. Прогнозируем минимальную победу гостей на стадионе в Полтаве.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Исаєнко, Корниенко, Черноморец, Гучек, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Мякушко, Кане, Ковталюк.

«Рух»: Ледвий, Сыч, Холод, Дидык, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.