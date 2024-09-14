В воскресенье, 15-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Неприлично много забивает команда Пономарева на старте сезона, поэтому матчи с ее участием – всегда яркое зрелище. Но в этот раз в соперниках будет один из наиболее прагматичных коллективов страны, который получил сразу пять от «Шахтера» первом туре, после чего пропустил лишь один гол в трех матчах. Коса найдет на камень? Или возможны варианты?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.