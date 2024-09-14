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Премьер-лига
Ворскла
15.09.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 23:20 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:21
52
0

Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

14 сентября 2024, 23:20 | Обновлено 14 сентября 2024, 23:21
52
0
Ворскла – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Рух Львов

В воскресенье, 15-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Неприлично много забивает команда Пономарева на старте сезона, поэтому матчи с ее участием – всегда яркое зрелище. Но в этот раз в соперниках будет один из наиболее прагматичных коллективов страны, который получил сразу пять от «Шахтера» первом туре, после чего пропустил лишь один гол в трех матчах. Коса найдет на камень? Или возможны варианты?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
15 сентября 2024 -
13:00
Рух Львов
Победа Руха 2.41 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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