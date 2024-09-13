Металлург – Металлист 1925 – 1:2. Первая победа ван Леувена. Видео голов

12 сентября прошел поединок 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Металлист 1925 одержал первую победу в сезоне, обыграв Металлург (2:1).

Это первые три очка, которые взял новый наставник харьковского клуба Патрик ван Леувен.

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября

Запорожье, Славутич-Арена

12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков – 1:2

Голы: Фальковський, 83 (пен) – Сидоров, 36, Юрченко, 70

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Видеозапись матча