Металлург – Металлист 1925 – 1:2. Первая победа ван Леувена. Видео голов
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12 сентября прошел поединок 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Металлист 1925 одержал первую победу в сезоне, обыграв Металлург (2:1).
Это первые три очка, которые взял новый наставник харьковского клуба Патрик ван Леувен.
Первая лига. 6-й тур, 12 сентября
Запорожье, Славутич-Арена
12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков – 1:2
Голы: Фальковський, 83 (пен) – Сидоров, 36, Юрченко, 70
Видео голов и обзор матча
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Видеозапись матча
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