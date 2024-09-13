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Первая лига
Металлург Зп
12.09.2024 12:30 – FT 1 : 2
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
13 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 04:56
31
0

Металлург – Металлист 1925 – 1:2. Первая победа ван Леувена. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Первой лиги

13 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 04:56
31
0
Металлург – Металлист 1925 – 1:2. Первая победа ван Леувена. Видео голов
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

12 сентября прошел поединок 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Металлист 1925 одержал первую победу в сезоне, обыграв Металлург (2:1).

Это первые три очка, которые взял новый наставник харьковского клуба Патрик ван Леувен.

Первая лига. 6-й тур, 12 сентября

Запорожье, Славутич-Арена

12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков 1:2

Голы: Фальковський, 83 (пен) – Сидоров, 36, Юрченко, 70

Видео голов и обзор матча

Послематчевые комментарии

Видеозапись матча

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 Патрик ван Леувен видео голов и обзор Алексей Сидоров Даниил Фальковский Владлен Юрченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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