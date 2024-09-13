ВАН ЛЕУВЕН: «Команда работала до последней минуты, чтобы добиться победы»

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен после матча 6-го тура Первой лиги прокомментировал гостевую победу над запорожским «Металлургом» (2:1), ставшим первой для него во главе команды, а также для харьковской команды в этом чемпионате:

«Начну с того, что нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников, но получали лишь ничейный результат.

Сегодня игра давалась несколько труднее. Причина этого – соперник. Мы реализовали те моменты, которые создали, однако несколько возможностей не удалось превратить в голы.

В итоге, я могу быть рад результату, у нас было больше шансов забить, чем у соперников. Для нашей команды этот результат – это хорошо.

Лично для меня большой плюс, что команда работала до последней минуты, чтобы получить этот результат».