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Первая лига
Металлург Зп
12.09.2024 12:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:20
31
0

Металлург – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 12:30 видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги

12 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:20
31
0
Металлург – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября проходит поединок 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

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Первая лига. 6-й тур, 12 сентября

  • 12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица

12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Металлург Запорожье смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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