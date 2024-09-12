Металлург Зп

12.09.2024 12:30 - : -
Украина. Первая лига12 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:20
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Металлург – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 12:30 видеотрансляцию матча 6-го тура Первой лиги
12 сентября 2024, 06:55 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:20
31
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12 сентября проходит поединок 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
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Первая лига. 6-й тур, 12 сентября
- 12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица
12:30. Металлург Запорожье – Металлист 1925 Харьков
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