Металлист 1925 одержал первую победу под руководством Ван Леувена
Харьковчане обыграли «Металлург» Запорожье
«Металлист 1925» одержал первую победу под руководством нового главного тренера команды, Патрика Ван Леувена. Харьковчане в матче шестого тура Первой лиги на выезде обыграли запорожский «Металлург».
Первая лига. Группа Б. 6-й тур
Металлург – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Фальковский (83, пен) – Сидоров (36), Юрченко (71)
«Металлург»: Осадчук, Товкач, Палюх, Клименко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Фальковский, Бандурин, Борисенко, Иродовский
«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Имереков, Червак, Кравец, Стень, Мафвента, Чурко, Юрченко, Борячук, Сидоров
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