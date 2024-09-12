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Первая лига
Металлург Зп
12.09.2024 12:30 – FT 1 : 2
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
12 сентября 2024, 15:15 |
1635
3

Металлист 1925 одержал первую победу под руководством Ван Леувена

Харьковчане обыграли «Металлург» Запорожье

12 сентября 2024, 15:15 |
1635
3
Металлист 1925 одержал первую победу под руководством Ван Леувена
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» одержал первую победу под руководством нового главного тренера команды, Патрика Ван Леувена. Харьковчане в матче шестого тура Первой лиги на выезде обыграли запорожский «Металлург».

Первая лига. Группа Б. 6-й тур

Металлург – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Фальковский (83, пен) – Сидоров (36), Юрченко (71)

«Металлург»: Осадчук, Товкач, Палюх, Клименко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Фальковский, Бандурин, Борисенко, Иродовский

«Металлист 1925»: Варакута, Капинус, Имереков, Червак, Кравец, Стень, Мафвента, Чурко, Юрченко, Борячук, Сидоров

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Источник: Герреро не сыграет против Зари в нынешнем сезоне
Металлист 1925 Металлург Запорожье Патрик ван Леувен Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 3
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Strontium
Сидоров своим забил.
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+1
Gargantua81
не играли Литвиненко и Ари, а это пожалуй их два на сегодня лучших игрока
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+1
Mr.Frost
Не здобули, а вимучили...
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0
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