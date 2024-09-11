Первая лига. Разгромные победы Прикарпатья, Виктории и ЮКСЫ

Состоялись шесть матче в рамках шестого тура Первой лиги – по три в группах А и Б.

В группе А «Прикарпатье» дома разгромило тернопольскую «Ниву», а «Минай» не смог обыграть «Эпицентр».

В группе Б сразу два матча завершились разгромами. «Виктория» на выезде оказалась сильнее «Мариуполя», а ЮКСА дома поиздевалась над «Кремнем».

Первая лига. 6-й тур

Группа А

Прикарпатье – Нива Тернополь – 3:0

Голы: Бучакчийский 1, Хома 14, Барчук 29

Агробизнес – Подолье – 1:0

Гол: Войтиховский 56

Минай – Эпицентр – 0:0

Группа Б

Мариуполь – Виктория – 0:4

Голы: Ульянов 29, Паламар 45, Евпак 76, Данилюк 82

ЮКСА – Кремень – 5:0

Голы: Кастро 11, 50, Гехейро 18,20, Евдокимов 52

Кудровка – Полтава – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги: