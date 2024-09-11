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Украина. Первая лига
11 сентября 2024, 18:47 |
143
0

Первая лига. Разгромные победы Прикарпатья, Виктории и ЮКСЫ

Продолжается шестой тур Первой лиги

11 сентября 2024, 18:47 |
143
0
Первая лига. Разгромные победы Прикарпатья, Виктории и ЮКСЫ
ФК Прикарпатье

Состоялись шесть матче в рамках шестого тура Первой лиги – по три в группах А и Б.

В группе А «Прикарпатье» дома разгромило тернопольскую «Ниву», а «Минай» не смог обыграть «Эпицентр».

В группе Б сразу два матча завершились разгромами. «Виктория» на выезде оказалась сильнее «Мариуполя», а ЮКСА дома поиздевалась над «Кремнем».

Первая лига. 6-й тур

Группа А

Прикарпатье – Нива Тернополь – 3:0
Голы: Бучакчийский 1, Хома 14, Барчук 29

Агробизнес – Подолье – 1:0
Гол: Войтиховский 56

Минай – Эпицентр – 0:0

Группа Б

Мариуполь – Виктория – 0:4
Голы: Ульянов 29, Паламар 45, Евпак 76, Данилюк 82

ЮКСА – Кремень – 5:0
Голы: Кастро 11, 50, Гехейро 18,20, Евдокимов 52

Кудровка – Полтава – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги:

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь Агробизнес Подолье Хмельницкий Минай Эпицентр Каменец-Подольский ФСК Мариуполь Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Кремень Кременчуг Кудровка Полтава
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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