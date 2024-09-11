Первая лига. Разгромные победы Прикарпатья, Виктории и ЮКСЫ
Продолжается шестой тур Первой лиги
Состоялись шесть матче в рамках шестого тура Первой лиги – по три в группах А и Б.
В группе А «Прикарпатье» дома разгромило тернопольскую «Ниву», а «Минай» не смог обыграть «Эпицентр».
В группе Б сразу два матча завершились разгромами. «Виктория» на выезде оказалась сильнее «Мариуполя», а ЮКСА дома поиздевалась над «Кремнем».
Первая лига. 6-й тур
Группа А
Прикарпатье – Нива Тернополь – 3:0
Голы: Бучакчийский 1, Хома 14, Барчук 29
Агробизнес – Подолье – 1:0
Гол: Войтиховский 56
Минай – Эпицентр – 0:0
Группа Б
Мариуполь – Виктория – 0:4
Голы: Ульянов 29, Паламар 45, Евпак 76, Данилюк 82
ЮКСА – Кремень – 5:0
Голы: Кастро 11, 50, Гехейро 18,20, Евдокимов 52
Кудровка – Полтава – 0:0
Турнирная таблица Первой лиги:
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