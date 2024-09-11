Первая лига. 6-й тур, 11 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Первой лиги
11 сентября проходят поединки 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 6-й тур, 11 сентября
- 12:00. ФСК Мариуполь – Виктория Сумы
- 12:30. ЮКСА Тарасовка – Кремень Кременчуг
- 13:00. Кудровка – Полтава
- 14:30. Прикарпатье – Нива Тернополь
- 15:15. Агробизнес Волочиск – Подолье Хмельницкий
- 16:00. Минай – Эпицентр Каменец-Подольский
Поединок Буковина Черновцы – Хуст отменен из-за снятия закарпатской команды с чемпионата Украины.
Видеотрансляция матчей
12:00. ФСК Мариуполь – Виктория Сумы
12:30. ЮКСА Тарасовка – Кремень Кременчуг
13:00. Кудровка – Полтава
14:30. Прикарпатье – Нива Тернополь
15:15. Агробизнес Волочиск – Подолье Хмельницкий
16:00. Минай – Эпицентр Каменец-Подольский
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