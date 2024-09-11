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Первая лига
Буковина
11.09.2024 14:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 сентября 2024, 16:00 |
452
0

Первая лига. 6-й тур, 11 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Первой лиги

11 сентября 2024, 16:00 |
452
0
Первая лига. 6-й тур, 11 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

11 сентября проходят поединки 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 6-й тур, 11 сентября

  • 12:00. ФСК Мариуполь – Виктория Сумы
  • 12:30. ЮКСА Тарасовка – Кремень Кременчуг
  • 13:00. Кудровка – Полтава
  • 14:30. Прикарпатье – Нива Тернополь
  • 15:15. Агробизнес Волочиск – Подолье Хмельницкий
  • 16:00. Минай – Эпицентр Каменец-Подольский

Поединок Буковина Черновцы – Хуст отменен из-за снятия закарпатской команды с чемпионата Украины.

Видеотрансляция матчей

12:00. ФСК Мариуполь – Виктория Сумы

12:30. ЮКСА Тарасовка – Кремень Кременчуг

13:00. Кудровка – Полтава

14:30. Прикарпатье – Нива Тернополь

15:15. Агробизнес Волочиск – Подолье Хмельницкий

16:00. Минай – Эпицентр Каменец-Подольский

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Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу ФСК Мариуполь Виктория Сумы ЮКСА Тарасовка Полтава Кудровка Кремень Кременчуг Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь Агробизнес Подолье Хмельницкий Минай Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Хуст
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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