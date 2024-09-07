Словения – Австрия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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Словения и Австрия обменялись голами (1:1) и разошлись миром в матче в Любляне.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Словения – Австрия – 1:1

Голы: Шешко, 16 (пен) – Лаймер, 28

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