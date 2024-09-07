Лига наций07 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:32
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Словения – Австрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
07 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:32
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Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.
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Словения и Австрия обменялись голами (1:1) и разошлись миром в матче в Любляне.
🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября
Лига B. 21:45. Словения – Австрия – 1:1
Голы: Шешко, 16 (пен) – Лаймер, 28
Видео голов и обзор
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
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