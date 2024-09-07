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Лига наций УЕФА. Лига B
Словения
06.09.2024 21:45 – FT 1 : 1
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
07 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:32
32
0

Словения – Австрия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

07 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 05:32
32
0
Словения – Австрия – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций.

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Словения и Австрия обменялись голами (1:1) и разошлись миром в матче в Любляне.

🏆 Лига наций. 1-й тур, 6 сентября

Лига B. 21:45. Словения – Австрия – 1:1

Голы: Шешко, 16 (пен) – Лаймер, 28

Видео голов и обзор

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Австрия).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Шешко (Словения).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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